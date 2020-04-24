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В Челиндбанке организован сбор пожертвований в адрес пострадавших от пандемии коронавируса

Экономика
Сегодня, 11:16

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» принимает добровольные пожертвования для помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пандемии коронавируса. Пожертвования можно перечислить без комиссии.

Сбор пожертвований осуществляется через региональный благотворительный фонд ЧООЖО «Союз женщин Челябинской области».

Перечислить денежные средства можно через систему «Интернет-Банк» или мобильное приложение Челиндбанка. Для этого в меню необходимо выбрать операцию «Оплата услуг» - «Оплатить без извещения» - «Благотворительность» - «Благотворительная помощь» (ЧООЖО "Союз женщин Челябинской области"), или ввести в строку поиска поставщика услуг «Союз женщин» и сформировать перевод в адрес фонда.

Благотворительные взносы также можно внести через кассы Банка. При этом Челиндбанк рекомендует пользоваться дистанционными сервисами и не посещать офисы Банка без крайней необходимости.

 

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Теги
Челиндбанк
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