В Челябинске два недостроя продадут с торгов

В Челябинске в ближайшие две недели состоятся аукционы по продаже двух объектов незавершенного строительства.

Об этом сегодня, 31-го января, на аппаратном совещании в городской администрации сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, первого февраля пройдут торги по продаже недостроя на улице Румянцева (Металлургический район), 15-го февраля – по продаже брошенного объекта, расположенного по адресу: улица Гагарина, 7 (Ленинский район).

«Работа в отношении остальных объектов незавершенного строительства продолжается. В ближайшее время – на основании судебных актов – также будем готовить их к аукционам», - отметила Надежда Рыльская.