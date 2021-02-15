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В Челябинске объявлен конкурс на строительство участка набережной Миасса за филармонией

В Челябинске объявлены конкурсные процедуры на строительство участка набережной Миасса вдоль южного берега, от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств (за филармонией), которую прежний подрядчик – ООО «Урал-Сервис-Групп» - не сумел сдать в срок.

О том, что конкурсная документация направлена в управление муниципального заказа Челябинска, в понедельник, 15-го февраля, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил председатель комитета дорожного хозяйства южноуральской столицы Ринат Кучитаров.

«Документацию направили в управление в пятницу, все замечания отработали. Сегодня, надеемся, она будет размещена», - сказал чиновник.

Напомним, в 2020-м году ООО «Урал-Сервис-Групп» не сумел исполнить условия контракта, в конце года было принято решение о расторжении договора с данной компанией. Подрядчику выставили штрафные санкции.

С начала текущего года городскими властями проводилась инвентаризация выполненных и невыполненных работ. В новом конкурсе смогут принять участие все желающие – по закону здесь нет ограничений. Главное, чтобы участники соответствовали условиям конкурса.

Глава Челябинска Наталья Котова не исключила вероятности того, что в новом конкурсе захочет поучаствовать и компания «Урал-Сервис-Групп», которая однажды уже не справилась с поставленными задачами и была оштрафована на крупную сумму.

В этом году проект строительства набережной Миасса за филармонией подорожал на 165 миллионов рублей. Общественное пространство должно быть полностью готово к 31-му августа 2021-го.