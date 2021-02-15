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В Челябинске с заключением контрактов на ремонт объектов по программе БКАД не все гладко

В Челябинске решением УФАС региона приостановлено заключение контрактов на ремонт по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» двух объектов.

Четыре контракта из шести заключены. Об этом сегодня, 15-го февраля, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

«В связи с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур определены еще два объекта, которым предстоит ремонт. Это улица Танкистов и Комсомольский проспект (участок от Свердловского проспекта до улицы Каслинской)», - доложил Кучитаров.

По его словам, по двум объектам, которые в текущем году также будут приведены в порядок в рамках нацпроекта БКАД (речь о проведении капитального ремонта), в настоящее время идут процедуры заключения контрактов. Это дорога к поселку Новосинеглазово (от Троицкого тракта до улицы Челябинской) и улица Мраморная (участок от улицы Морской до кольца автодороги в аэропорт).

«По строительству двух объектов продолжаются конкурсные процедуры», - сообщил чиновник (это тоже федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги).