В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным

В Челябинске закончено строительство участка автомобильной дороги по улице Конструктора Духова от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда и получено заключение о соответствии.

О том, что работы на данном объекте полностью завершены, сегодня, 29-го августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, в настоящее время продолжается строительство пяти дорог, ведется капитальный ремонт двух объектов – участков дорог на Блюхера и Дарвина. Практически завершены ремонтные работы на двадцати объектах улично-дорожной сети. Идет приемка – заказчик проверяет качество выполненного ремонта.

Также на двух объектах в Челябинске работы ведутся по программе «Стимул».

«На прошлой неделе приступили к работе на Комсомольском проспекте – на участке от Татищева до Академика Макеева. Укладываем асфальтобетон. На улице Академика Макеева укладка асфальта будет производиться в период с первого по третье сентября», - отметил Андрей Ксензов.