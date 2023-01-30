30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
30.01.2023
Челябинец пытался убить жену и тещу
30.01.2023
Всероссийские соревнования по фристайлу в Миассе завершены
30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки
30.01.2023
В 2023 году Челябинск потратит на реализацию нацпроекта «Культура» 63 миллиона рублей
23.01.2023
В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры
23.01.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда
23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023