В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые участки комплексной застройки

В Челябинске в ближайшие пять лет появятся новые территории комплексного развития (КРТ).

Так, в конце прошлой недели в областном центре состоялось два аукциона на право заключения договоров о КРТ по инициативе городских властей. Речь - о территории жилой застройки в границах улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы, Плеханова в Советском районе общей площадью 1,18 гектара и о незастроенной территории в границах улиц Артиллерийская, проспект Ленина, автодорога Меридиан в Тракторозаводском районе общей площадью 2,58 гектара.

Планируемый срок реализации договоров в обоих случаях составляет пять лет, напомнила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

По ее словам, также на прошлой неделе в столице Южного Урала был заключен шестой договор о комплексном развитии территории – в границах улиц Братьев Кашириных, Краснознаменная, Косарева, Партизанская в Калининском районе - по инициативе правообладателя, ООО «Техника». В течение пяти лет застройщик планирует возвести на участке в 0,5817 гектара сорок тысяч квадратных метров жилья, один многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и торговым комплексом. Начало строительства запланировано на первый квартал 2024 года.