В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»

Участок в границах улиц Братьев Кашириных, Краснознаменной, Косарева и Партизанской в Калининском районе Челябинска площадью 0,5817 гектара ждет комплексное развитие.

Договор с ООО «Техника» будет заключен комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города - на основании ранее принятого решения - до первого февраля текущего года. Инициатором комплексного развития вышеназванной территории выступил правообладатель.

Градостроительный потенциал участка составляет сорок тысяч квадратных метров жилья. Начало строительства на нем запланировано на первый квартал 2024 года, сообщила на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 23 января, заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. По ее словам, договор будет заключен на пять лет.

«Поскольку интерес застройщиков к реализации данного направления - КРТ - в Челябинске достаточно высокий, рабочая группа продолжает рассматривать предложения по новым территориям», - отметила Надежда Рыльская.