05.07.2021
Власти Челябинска пообещали жителям Ленинского района сухие улицы во время паводка
05.07.2021
ММК: курс на развитие промышленного туризма
05.07.2021
В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен
05.07.2021
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки «Леонардо да Винчи. Универсальный человек»
05.07.2021
Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов привился от ковида
05.07.2021
В Увельском районе четвертые сутки ищут пропавшую пенсионерку, больную диабетом
В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен
07.06.2021
Безработных в Челябинске стало еще меньше
29.03.2021
Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет
22.03.2021
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
17.03.2021
Текслер поручил до первого октября вернуться к доковидному уровню безработицы
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021