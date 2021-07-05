В Челябинске за неделю число безработных уменьшилось на несколько сотен

Центр занятости населения Челябинска с начала текущего года помог в трудоустройстве шести тысячам 391-му человеку.

За последнюю неделю со статусом безработного простились 430 горожан, сообщил сегодня, пятого июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Озвучивая данные, полученные от УФНС России по Челябинской области, он сообщил, что количество самозанятых граждан за прошедшую неделю увеличилось на 434-х человек.

Тем временем, в центре занятости населения южноуральской столицы организован срочный набор безработных горожан на обучение по ряду рабочих профессий. Всем заинтересовавшимся необходимо обращаться в районные отделы ЦЗН. Вопросы по поводу обучения можно также задать по телефонам: 774-56-92, 774-56-96.

Так, в настоящее время предприятиям и организациям Челябинска срочно требуются водители погрузчика, калькуляторы, наладчики станков и манипуляторов с ПУ, операторы котельной, операторы станков с ПУ, облицовщики-плиточники, маляры, каменщики, кладовщики, лифтеры, операторы ЭВМ, слесари-сантехники, стропальщики, токари, фрезеровщики, штукатуры, слесари по обслуживанию тепловых сетей, а также проводники пассажирского вагон и специалисты сметного дела (со строительным образованием).

Об актуальных вакансиях можно узнать в группе центра занятости населения Челябинска в ВКонтакте.