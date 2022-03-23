В челябинских магазинах заканчивается бумага

Челябинск может столкнуться с временным бумажным дефицитом, во всяком случае бумага белого цвета может стать редкостью. Сразу несколько местных компаний, реализующих канцелярские товары и бумажную продукцию, сообщили об отсутствии офисной бумаги или сокращении её запасов. При этом магазины пока не могут назвать сроки ближайших поставок.

На данный момент офисной бумаги для принтера нет в наличии в «Принт-эко» и Оптово-розничном магазине учебников и канцелярских товаров на ул. Курчатова, 24.

«К сожалению, сейчас нет. В ближайшее время будет, но желтее. Когда придёт, неизвестно», - сообщили нам в «Принт-эко».

Остатки запасов распродаёт крупнейший в городе продавец канцелярии «Канцсити». Как рассказали в компании, сейчас в наличии осталось только шесть пачек бумаги «Снегурочка» по 850 рублей.

В торгово-сервисном центре «Мираж» на вопрос есть ли в продаже офисная бумага ответили, что «пока есть». Там готовы продать и 10 пачек по цене 950 рублей за штуку, но предупредили, что спрос большой, а ограничений по количеству коробок в одни руки они не устанавливают. В компании пояснили, что в апреле поставки будут, но скорее всего бумага будет жёлтая.

«Химии нет на заводах. Сейчас вообще завод не выпускает белую бумагу», - так в магазине объяснили причину перехода поставщиков на бумажную продукцию нового цвета.

Проблем с поставками не испытывает Оптово-розничный магазин учебников, атласов и рабочих тетрадей на ул. Молодогвардейцев, 35. Правда, там отмечают ажиотажный спрос –заказы согласовывают индивидуально и сразу забирают. В частности, сейчас бумаги нет, но её пообещали привезти в течении дня и попросили оставить номер телефона, по которому можно сообщить о завозе товара.

Напомним, что в конце февраля 2022 года об уходе или приостановке деятельности в России заявили крупные поставщики мелованной бумаги, такие как Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper.

Но стремительный рост цен на бумагу начался после того, как финская химическая компания Kemira объявила о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия - с помощью этого вещества отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги.

В Минпромторге отметили, что дефицита бумаги в стране не будет, так как внутренние потребности полностью покрывают отечественные производители. В ведомстве сообщили, что один из крупнейших комбинатов по производству бумаги уже перестроил свою работу и адаптировался к проблемам с доставкой импортных химикатов. В министерстве заверили, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в России в течение недели.

Отметим, что сегодня, 23 марта, ФАС анонсировала проверки поставщиков и продавцов офисной бумаги – служба будет выявлять случаи необоснованного завышения цен.