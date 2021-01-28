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В Челябинской области изменят правила обсуждения бюджета

В Челябинской области расширят формы участия граждан в обсуждении проекта регионального бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета.

Соответствующий законопроект принят 28 января на заседании Законодательного собрания области.

Действующим законодательством установлено, что для обсуждения проектов законов области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также законопроектов об исполнении областного бюджета проводятся публичные слушания. Их организует Законодательное собрание.

Законопроект внесен в связи с изменением Федерального законодательства, которое предоставляет два способа обсуждения главных финансовых документов субъекта.

Документом предусматривается, помимо публичных слушаний, возможность проведения общественного обсуждения по проекту областного бюджета и годовому отчету об исполнении областного бюджета.

Порядок проведения общественного обсуждения или публичных слушаний определяют депутаты Законодательного Собрания.

ЗСО обязано предупреждать жителей через СМИ о проведении публичных слушаний не позднее чем за пять календарных дней до назначенной даты, общественного обсуждения - не позднее чем за три календарных дня. Информация также должна быть опубликована на сайте регионального парламента.

Общественное обсуждение проводится через Интернет. Рабочая группа проводит сбор предложений, рекомендаций и мнений по законопроектам, обобщает и анализирует предложения, рекомендует их к включению в протокол общественного обсуждения или отклоняет.

На официальном сайте ЗСО дополнительно к законопроектам будет размещаться информация, содержащая основные положения законопроектов в доступной для граждан форме в формате «Бюджет для граждан».

«Формат общественного обсуждения законопроектов на сайте Заксобрания позволит обеспечить широкий доступ населения к рассмотрению проектов законов», - прокомментировал изменения председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

На заседании депутаты также утвердили новый порядок проведения публичных слушаний и общественного обсуждения по проектам законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета.