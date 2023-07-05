05.07.2023
В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
05.07.2023
В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
05.07.2023
Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023