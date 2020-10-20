В Челябинской области создают «Горный Урал»

На территории Челябинской области будет создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» с целью развития внутреннего, въездного, социального и детского туризма и поддержки объектов туристской индустрии.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее глава региона подчеркивал, туристическая отрасль региона пока задержалась на пути разгона. «Совершенно очевидно, что региону есть куда расти, и необходимо эффективнее конвертировать в экономическую плоскость уникальное природное и историко-культурное богатство Челябинской области», - подчеркивал Алексей Текслер.

В области развит событийный туризм (Бажовский фестиваль, Сабантуй, Ильменский фестиваль), есть замечательные исторические памятники (Аркаим и другие объекты), художественные промыслы, которые являются брендами Южного Урала (златоустовская гравюра на стали, каслинское литье). «Этим конкурентным преимуществом было бы странно не воспользоваться», - считает Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, кластер объединит территории 11 муниципальных образований региона: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского районов и Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трёхгорного, Усть-Катавского, Чебаркульского городских округов.

«Горный Урал» включает в себя различные виды туризма, которые органично сплетены на сравнительно небольшой территории в удобной транспортной доступности - спелеотуризм и сплавы, катание на горных лыжах и снегоходах, познавательные экскурсии, купание в озёрах и другие. На территории кластера отмечается сочетание несочетаемого - сухие водопады, каменная река и стальная роза. Кроме того, можно увидеть следы исторических эпох - от примитивных рисунков в пещерах до промышленных гигантов нового тысячелетия «Горный Урал» - это еще и обучающий туризм.

Создание «Горного Урала» даст стимул для развития и экологического туризма в Челябинской области. В мировом туризме его доля составляет 25% от общемирового.

«Подобные кластеры позволяют дополнительно привлечь и сконцетрировать ресурсы с целью развития экотуризма в регионе, что облегчит создание необходимой инфраструктуры. Потенциал у Челябинской области здесь, конечно, значительный, не так много регионов нашей страны обладают подобным разнообразием ландшафтов, от лесной зоны, до степей, кроме того озера, горы. Горы к тому же доступные, подходящие для семейного туризма», - отметил доцент факультета экологии Челябинского государственного университета (ЧелГУ), кандидат экономических наук Дмитрий Двинин.

Также проект даст возможность развитию особо охраняемых территорий регионального и федерального значения. Создание инфраструктуры поможет распределить и снизить антропогенную нагрузку на объекты, в том числе положительно скажется на сохранении природы.

«Главная идея проекта – качественно изменить инфраструктуру прилегающих к паркам территорий: обустроить дороги, провести газ, электро- и водоснабжение. В результате появится возможность не только увеличить поток посетителей, но и реализовать новые проекты», - отметил директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

Такими инфраструктурными проектами могут стать, например, асфальтированная дорога до таганайской Чёрной скалы, обустройство туристической инфраструктуры возле Айских притёсов или капитальный ремонт дороги между сёлами Меседа и Тюлюк, ведущей к одному из входов в новый нацпарк «Зигальга».

Кроме того, у проекта есть плюсы и с научно-исследовательской точки зрения. «Подобное объединение в кластер позволит проводить и комплексные научные исследования, связанные с рекреационной нагрузкой, ее влиянием на экосистемы, поскольку, конечно, экотуризм без вреда природе возможен лишь при разумно установленных правилах и ограничениях», - подчеркнул Дмитрий Двинин.

Для развития нового кластера предстоит решить ряд задач: повышение туристской привлекательности уникальных объектов области показа; увеличение количества мест временного проживания (в гостиницах, домах отдыха, базах, санаториях); снятие инфраструктурных ограничений для отдельных территорий; развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; подготовка кадров для туристической отрасли внутри кластера; информационное продвижение кластера.

«Проект кластера проработан, получил высокие оценки федеральных экспертов и ведомств, и будет реализовываться в приоритетном порядке. На заявленные в нем объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры будет изыскиваться необходимое финансирование, в том числе путём формирования заявок на федеральное софинансирование в рамках Национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», - сообщил заместитель министра экономического развития региона Андрей Минченко.

В настоящее время эта работа уже началась. Подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». По ней будут финансироваться объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров, со сроком реализации в 2021–2023 годах.

Планируется формирование заявок на федеральное софинансирование в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет создан в ближайшее время.