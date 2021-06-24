В Челябинской области УФАС выявила сговор на аукционах больниц

В Челябинской области региональное управление ФАС России обнаружило сговор на аукционах по оказанию транспортных услуг для трех медицинских учреждений.

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Уралтранс» и ООО «Гарант Плюс». «Компании заключили антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цены на аукционах», - сообщает пресс-служба УФАС региона.

Нарушения выявлены на трех торгах: на оказание транспортных услуг для горбольницы № 2 Миасса (2019 год, начальная цена контракта два миллиона рублей), для горбольницы № 3 (2020 год, на 14,9 миллиона рублей) и для областной КБ № 3» (2020 год, два миллиона рублей).

«У данных хозяйствующих субъектов совпадали IP-адреса подачи заявок на участие в закупке, а также IP-адреса подачи ценовых предложений. Кроме того, компании имели единую инфраструктуру (одни и те же автомобили), - установило Челябинское УФАС. - Подача ценовых предложений осуществлялась от имени двух организаций одним лицом»

В антимонопольной службе подчеркнули, что торги подразумевают конкурентность и каждый субъект должен участвовать независимо от других конкурентов, самостоятельно, а не в интересах друг друга.

Общий доход участников соглашения составил два миллиона рублей

Решается вопрос о привлечении виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности.