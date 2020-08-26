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В Челябинской области в этом году маткапитал получили почти 14 тысяч семей

Экономика
Сегодня, 15:05
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В Челябинской области с начала этого года материнский капитал получили 13,9 тысячи семей. Для 8,6 тысячи ячеек общества сертификаты были оформлены Пенсионным фондом в беззаявительном порядке.

Как напоминают в пресс-службе ОПФР региона, с 15 апреля текущего года Пенсионный фонд упростил получение государственной поддержки. С этого времени право на материнский капитал определяется автоматически, при этом сам сертификат оформляется проактивно.

Для подготовки сертификата в таком режиме сведения о рождении ребенка поступают в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния, затем специалисты Пенсионного фонда проводят работу по определению права на сертификат.

После вынесения положительного решения данные о сертификате фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в Личный кабинет мамы на официальном сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.

Главное преимущество электронного сертификата заключается в его мобильности. Родители не тратят время на посещение управления ПФР для его оформления, а сведения о размере капитала (в том числе и информация об оставшейся сумме в случае частичного использования) всегда доступны через электронные сервисы. Также мама при необходимости может распечатать сертификат на материнский капитал.

В связи с этим очень важно, чтобы у самого обладателя сертификата на материнский капитала был доступ к данным сведениям. Для этого необходимо быть зарегистрированным на Едином портале госуслуг со статусом подтвержденной учетной записи. Подтвердить ее можно в клиентской службе ПФР или МФЦ, в Личном кабинете кредитного учреждения (банка), клиентом которого является гражданин.

В пресс-службе отделения ПФР по Челябинской области напоминают, что для родителей-усыновителей сохраняется заявительный порядок оформления, так как сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

 

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