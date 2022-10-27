В ДОМ.РФ поддержали Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года

26 октября на заседании Правительства РФ была представлена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. По итогам обсуждения Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил утвердить документ.

Стратегия детально описывает этапы достижения национальных целей, поставленных главой государства. В первую очередь – обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнение задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и ряда других.

В ДОМ.РФ поддержали принятие Стратегии, отметив ключевые цели документа в развитии жилищного строительства в стране.