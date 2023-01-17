В этом году газ придет в 16 населенных пунктов Челябинской области

В Челябинской области продолжается газификация муниципальных образований. В 2023 году «голубое» топливо появится еще в 16 населенных пунктах региона.

О реализации программы газификации области речь шла сегодня, 17 января, на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и факты».

«На данный момент уровень газификации составляет 77 процентов. Это четвертый показатель в России. Наибольший - в Магнитогорске, Трехгорном, Южноуральске и Челябинске. В ближайшие годы мы планируем достичт уровень в 90 процентов», - рассказал заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Павел Самсонов.

Ежегодно из бюджета региона выделяется около миллиарда рублей на газификацию. В прошлом году было построено 45 новых газовых объектов, проложено 400 километров газопроводов и сетей. Около шести тысяч семей смогли подключиться к газу.

«В этом году объем финансирования на строительство сетей и газификацию останется на прежнем уровне – это 972 миллиона рублей. «Голубое» топливо придет в 16 населенных пунктов. Среди них – поселок Миасский Аргаяшского района, Алтырка Варненского района, деревня Кораблево Еткульского района, также газ будет проведен в населенные пункты Кизислького района, Октябрьского, Сосновского и Уйского районов», - добавил Павел Самсонов.

В 2023 году планируют построить порядка 350 километров новых газовых сетей, а это значит сотни домов будут газифицированы.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований держать работу на контроле работы по газификации и догазификации, чтобы максимальное количество граждан смогли получать социальную выплату на установку внутридомового газового оборудования.