Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований держать работу на контроле работы по газификации и догазификации, чтобы максимальное количество граждан смогли получать социальную выплату на установку внутридомового газового оборудования.

По инициативе губернатора был увеличен размер социальной выплаты, которая предоставляется отдельным категориям жителей на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

«Депутаты областного парламента поддержали мое предложение увеличить до 100 тысяч рублей максимальный размер выплаты на установку внутридомового газового оборудования для отдельных категорий», - напомнил Алексей Текслер.

Губернатор, что эта тема очень важна наряду с догазификацией и в целом с планами региона по газификации. «Прошу тоже держать эту работу на контроле и максимально гражданам помогать получать эту выплату и вести необходимую информационную кампанию», - поручил главам губернатор.

В план-график догазификации на 2021-2024 годы включено 81 тысяча 358 домовладений. Финансирование осуществляется за счет средств ООО «Газпром газификация». Общий объем финансирования до конца 2023 года запланирован в объеме 15 миллиардов 45 миллионов рублей.

Как уже сообщало агентство, вопросы газификации и догазификации взяли на контроль и депутаты Законодательного собрания региона.