09.06.2022
Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
09.06.2022
В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
08.06.2022
«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России
Текслер поручил главам держать на контроле газификацию
09.06.2022
Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%
09.06.2022
Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022