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В этом году на ММК появится еще два десятка роботов

В этом году на ММК появится еще два десятка роботов

В этом году на ММК (Магнитогорск, Челябинская область) появится еще двадцать программных роботов, которые, как и 30 их уже работающих «коллег», будут задействованы в учетном бизнес-процессе.

Об опыте применения технологии Robotic Process Automation (RPA) для автоматизации учетных процессов в ходе онлайн-конференции «Тренд на роботизацию - опыт и перспективы автоматизации бизнес-процессов в компании» рассказала директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» (входит в Группу ПАО «ММК») Оксана Самойлова.

Она отметила, что возглавляемая ею компания оказывает услуги в области бухгалтерского и налогового учета и расчетов по оплате труда. На сегодняшний момент на обслуживании ООО «ММК- УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» находятся 44 организации (по договору оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета) и еще 39 организаций – по договору оказания услуг по расчету заработной платы.

По трем организациям компания составляет отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», роботизация, автоматизация и шаблонизация - основные направления повышения эффективности и качества услуг в ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР». Большой объем однотипных операций, наличие пиковых нагрузок в отчетные периоды, устоявшиеся формы входных данных и большие массивы данных для обработки определили необходимость разработки программных роботов, что в настоящее время успешно реализуется.

Развитие автоматизации предполагает автоматическое формирование документов в корпоративной информационной системе с целью перевода их в электронный формат, благодаря чему получается отказаться от использования бумажных документов.

Роботизация, в свою очередь, позволяет автоматизировать рутинные операции, повысить скорость выполнения процессов, исключить ручной ввод данных.

Примерами успешного использования программных роботов в «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» являются автоматизация оплаты выставленных счетов-фактур по банковским выпискам в системе 1С; автоматизация проведения авансов, выданных по операторам перевозки и прочим контрагентам в системе ORACLE; сверка первичных документов в 1С с документами, вложенными в систему электронного документооборота по услугам и ремонтам; обработка электронных листов нетрудоспособности; роботизация сверки расчетов с контрагентами.