В канун нового года «Равис» отправил в Китай более 18 тонн деликатеса - цыплячьи ножки

Из Челябинска в Китайскую Народную Республику отправилось 18,5 тонны ножек цыплят бройлеров замороженных. Государственный ветеринарный контроль за вывозом животноводческой продукции осуществили специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Погрузка осуществлялась на предприятии производителе ООО «Равис-птицефабрика Сосновская». Далее продукция в автомобиле-рефрижераторе проследует в страну-импортер через Республику Казахстан.

Производитель продукции прошел необходимую аттестацию на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Китая и находится в реестре экспортеров, которым разрешены поставки. Аналогичные поставки предприятие планирует осуществлять на постоянной основе.

Это уже вторая партия ножек, отправленная в Поднебесную. Первая – 23 тонны - уехала 7 сентября. Там путь был сложнее: до Новосибирска, оттуда по железной дороге до Владивостока, а затем морским путем до Китая.

В Челябинской области два предприятия имеют право экспорта подконтрольной Россельхознадзору продукции в Китай. Помимо указанного «Рависа», это еще ООО «Уралбройлер», который пока не воспользовался своим правом экспорта.