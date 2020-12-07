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Реальный шаг в будущее: «Равис» открыл учебный центр для продавцов

Компания «Равис» (Челябинская область) открыла учебный центр, где в течение года планируется обучить более 600 продавцов фирменной сети.

«Мы сделали реальный шаг в будущее для того, чтобы наши продавцы знакомили и обучали наших покупателей с ассортиментом, новыми видами продукции. Запуск учебного центра позволит улучшить обслуживание покупателей и поднять сервис компании на новый уровень», - рассказал заместитель директора по продажам агрохолдинга «Равис» Иван Косилов.

Обучать продавцов будут менеджеры компании, в этом году прошедшие обучение и ставшие тренерами.

«Курс обучения называется «5-звездочная система продаж. Благодаря этому курсу, нам удастся создать команду профессионалов», - отметила менеджер компании Яна Горланова.

Как сообщает пресс-служба агрохолдинга, специально для обучения продавцов были разработаны два стандарта: «Книга продаж» и «Книга сервиса». Кроме того, запущен специальный онлайн-портал, который позволит сделать обучение еще удобнее.