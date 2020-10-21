ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

«Равис»: Инвестиции в благополучие людей

Экономика
Сегодня, 13:21
Размер текста

В агрохолдинге «Равис» (Челябинская область) сегодня трудится пять с половиной тысяч человек, в благополучие которых предприятие ежегодно инвестирует десятки миллионов рублей.

Следуя коллективному договору, руководство компании заботится о том, чтобы труд сотрудников - а это жители 34-х населенных пунктов региона - достойно оплачивался, чтобы на производстве было безопасно.

Забота «Рависа» о своих людях начинается еще до их прибытия на рабочие места, куда сотрудников предприятия доставляет служебный транспорт: бесплатно. Немалые средства агрохолдинг тратит на оздоровление персонала. Это и прохождение медосмотров, и вакцинация против гриппа, и помощь с приобретением путевок в санатории - для самих работников и в летние оздоровительные лагеря - для их детей (на отдых ребят выделяется дотация), и различные единовременные денежные выплаты, в том числе адресная материальная помощь, которую сотрудники «Рависа» получают вместе с отпускными.

Кроме того, агрохолдинг старается улучшать демографическую ситуацию в Челябинской области, выделяя беспроцентные ссуды своим сотрудникам-молодоженам, которым нужно отработать на предприятии пять лет, чтобы не возвращать деньги, - это единственное и легко выполнимое условие: с предприятия, которое заботится о своих работниках так, как это делает «Равис»,увольняться не захочется.

К слову, сотрудники агрохолдинга также получают выплаты на первого, второго и последующих детей (по десять тысяч рублей на каждого ребенка или - если здесь трудятся оба родителя - по двадцать тысяч). Так, с начала 2020-го года в программу поддержки многодетных семей вошли свыше 250-ти семейных пар.

Молодым мамам, находящимся в отпуске за малышами до полутора лет, положены доплаты; родителям, чьи дети идут в первый класс, также оказывается материальная помощь – ее сотрудники «Рависа» получают ко Дню знаний. Сладкие подарки на Новый год вручают и детям, и взрослым – это праздник для всех.

В рамках коллективного договора 2019-2020 работникам агрохолдинга, связавшим себя узами Гименея, было выплачено в общей сложности 780 тысяч рублей; многодетные семьи получили пособий на сумму более трех миллионов; компенсация за питание превысила сто миллионов рублей; на сборы первоклассников в школу предприятие потратило более полумиллиона.

В общей сложности на реализацию социальных программ в течение двух лет агрохолдинг «Равис» потратил свыше 130-ти миллионов рублей.

Ежегодно 10-12 сотрудников предприятия из числа жителей Рощино, Сосновского, Аргаяшского и Еткульского районов становятся участниками программы «Устойчивое развитие сельских территорий», получая субсидии на приобретение жилья. В общей сложности в данной программе уже поучаствовали около ста работников «Рависа».

Еще одно важное направление – обучение персонала. На эти цели предприятие ежегодно тратит более трех миллионов рублей. Сотрудники агрохолдинга участвуют в вебинарах, выездных семинарах, обучаются целыми группами, выезжают за пределы Челябинской области и даже страны.

Как сообщает пресс-служба «Рависа», в настоящее время на предприятии работает свыше трех десятков трудовых династий. Это прямое доказательство успешности социальной политики агрохолдинга.

Фото предоставлено компанией «Равис»

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
26.08.20 10:46
«Равис» подарил веселый праздник с подарками будущим первоклассникам
Общество
19.08.20 10:51
Большие успехи, серьезные результаты: племрепродукторы «Рависа» отмечают 15-летний юбилей
Общество
30.07.20 12:21
«Равис» поздравляет мусульман с Курбан-байрамом и приглашает за продукцией Халяль
Экономика
27.07.20 12:11
Лето будет вкусным!
Компания "Равис" приготовила для своих покупателей более 50 призов
19.10.20 13:11
Предпринимателям Челябинска дали сто миллионов рублей на зарплату сотрудникам
19.10.20 12:56
Челябинские власти заявили о снижении безработицы
19.10.20 12:44
Александр Астахов доложил о подготовке к благоустройству Челябинска в 2021 году
19.10.20 12:05
Благоустройство челябинского стадиона «Центральный» с северной стороны откладывается
16.10.20 15:30
ВТБ начал принимать электронные документы для открытия счета в рамках выездного сервиса
16.10.20 14:31
Клиенты ВТБ сократили траты на зарубежный отдых на треть во время «бархатного сезона»
16.10.20 13:53
Эксперты высоко оценили инвестиционные инициативы и социальные решения Алексея Текслера
16.10.20 10:37
Группа ПАО «ММК» усовершенствовала систему экологического менеджмента
15.10.20 16:06
ВТБ запустил юбилейный вклад с доходностью до 5,5 процента годовых
15.10.20 16:03
Более 100 тысяч южноуральцев перешли на электронные квитанции вместо бумажных
Среда обитания
Сегодня, 11:18
Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности
Общество
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Новости
Сегодня, 14:23
Происшествия
В Челябинске будут судить бизнесмена из Омска, который передал взятку ректору УралГУФК
Сегодня, 14:12
Общество
В Челябинской области объявлена «Неделя безопасности»
Сегодня, 12:29
Общество
В Челябинске до конца года сто семей переселенцев из аварийного жилья справят новоселье
Сегодня, 12:18
Происшествия
Аферисты оформили на доверчивую жительницу Верхнего Уфалея кредит
Сегодня, 12:13
Спорт
Медиахолдинг «МАТЧ!» приглашает молодежь Челябинска на конкурс спортивных комментаторов
Материалы рубрики
Вчера, 15:48
Экономика
В Челябинской области создают «Горный Урал»
Вчера, 10:52
Экономика
В Челябинске рассмотрят жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района
Вчера, 07:00
Экономика
Россельхозбанк выдал свыше одного миллиарда рублей сельской ипотеки в Челябинской и Курганской областях
19.10.20 16:54
Экономика
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%
19.10.20 13:11
Экономика
Предпринимателям Челябинска дали сто миллионов рублей на зарплату сотрудникам
Теги
Равис
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика