«Равис»: Инвестиции в благополучие людей

В агрохолдинге «Равис» (Челябинская область) сегодня трудится пять с половиной тысяч человек, в благополучие которых предприятие ежегодно инвестирует десятки миллионов рублей.

Следуя коллективному договору, руководство компании заботится о том, чтобы труд сотрудников - а это жители 34-х населенных пунктов региона - достойно оплачивался, чтобы на производстве было безопасно.

Забота «Рависа» о своих людях начинается еще до их прибытия на рабочие места, куда сотрудников предприятия доставляет служебный транспорт: бесплатно. Немалые средства агрохолдинг тратит на оздоровление персонала. Это и прохождение медосмотров, и вакцинация против гриппа, и помощь с приобретением путевок в санатории - для самих работников и в летние оздоровительные лагеря - для их детей (на отдых ребят выделяется дотация), и различные единовременные денежные выплаты, в том числе адресная материальная помощь, которую сотрудники «Рависа» получают вместе с отпускными.

Кроме того, агрохолдинг старается улучшать демографическую ситуацию в Челябинской области, выделяя беспроцентные ссуды своим сотрудникам-молодоженам, которым нужно отработать на предприятии пять лет, чтобы не возвращать деньги, - это единственное и легко выполнимое условие: с предприятия, которое заботится о своих работниках так, как это делает «Равис»,увольняться не захочется.

К слову, сотрудники агрохолдинга также получают выплаты на первого, второго и последующих детей (по десять тысяч рублей на каждого ребенка или - если здесь трудятся оба родителя - по двадцать тысяч). Так, с начала 2020-го года в программу поддержки многодетных семей вошли свыше 250-ти семейных пар.

Молодым мамам, находящимся в отпуске за малышами до полутора лет, положены доплаты; родителям, чьи дети идут в первый класс, также оказывается материальная помощь – ее сотрудники «Рависа» получают ко Дню знаний. Сладкие подарки на Новый год вручают и детям, и взрослым – это праздник для всех.

В рамках коллективного договора 2019-2020 работникам агрохолдинга, связавшим себя узами Гименея, было выплачено в общей сложности 780 тысяч рублей; многодетные семьи получили пособий на сумму более трех миллионов; компенсация за питание превысила сто миллионов рублей; на сборы первоклассников в школу предприятие потратило более полумиллиона.

В общей сложности на реализацию социальных программ в течение двух лет агрохолдинг «Равис» потратил свыше 130-ти миллионов рублей.

Ежегодно 10-12 сотрудников предприятия из числа жителей Рощино, Сосновского, Аргаяшского и Еткульского районов становятся участниками программы «Устойчивое развитие сельских территорий», получая субсидии на приобретение жилья. В общей сложности в данной программе уже поучаствовали около ста работников «Рависа».

Еще одно важное направление – обучение персонала. На эти цели предприятие ежегодно тратит более трех миллионов рублей. Сотрудники агрохолдинга участвуют в вебинарах, выездных семинарах, обучаются целыми группами, выезжают за пределы Челябинской области и даже страны.

Как сообщает пресс-служба «Рависа», в настоящее время на предприятии работает свыше трех десятков трудовых династий. Это прямое доказательство успешности социальной политики агрохолдинга.

Фото предоставлено компанией «Равис»