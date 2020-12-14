В Челябинской области за двое суток умерло 27 пациентов с ковидом из шести муниципалитетов

Дзюдоисткам клуба «Рощино» присвоены звания кандидатов в мастера спорта

Спортсменкам клуба дзюдо «Рощино» (Сосновский район, Челябинская область) Дарье Горбуновой и Арине Коныжевой в торжественной обстановке вручили значки и удостоверения кандидатов в мастера спорта.

Дзюдоисток наградил заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее, а ныне заместитель генерального директора агрохолдинга «Равис» по персоналу Юрий Стёпкин.

В своем приветственном слове он отметил, что 2020-й год оказался для спортсменов тяжелым – из-за пандемии коронавируса у них не было возможности выступать на многих стартах.

«Тем не менее, вы приобретаете хороший уровень «классности», и это шаг за шагом начинает оцениваться. На сегодняшний день основное событие связано с тем, что нашим спортсменам присвоены звания, уже не разрядность, а именно звания – кандидатов в мастера спорта Российской Федерации. Надеемся, что они на этом не остановятся и будут продвигаться дальше», - отметил Юрий Стёпкин.

Кроме того, на основании всех результатов работы клуба дзюдо «Рощино» тренеру Евгению Базилову была присвоена высшая тренерская категория.

«Слова благодарности от родителей и от нашего спонсора, генерального директора компании «Равис» Андрея Косилова. Думаю, Евгений Наилевич не остановится на звании тренера высшей квалификационной категории, впереди – заслуженный тренер РФ, у него это получится!» - выразил уверенность Юрий Стёпкин.

Евгений Базилов, в свою очередь, рассказал, что заслуженные звания Дарье Горбуновой и Арине Коныжевой присвоены за участие в соревнованиях.

«Это первые кандидаты в мастера спорта в нашем клубе дзюдо «Рощино», ещё у двоих ребят первый спортивный разряд. Арина получила это звание за участие в первенстве УрФО, она там заняла первое место. Дарья Горбунова неделей позже выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняв первое место на первенстве Челябинской области среди спортсменов в возрасте до 21-го года», - сообщил Евгений Базилов.

В пресс-службе агрохолдинга «Равис» напомнили, что в 2012-м году Юрий Стёпкин вместе с финансовым директором Андреем Ишмаметьевым обратились к Андрею Косилову с предложением создать клуб дзюдо для поселковых детей. Через год при поддержке «Рависа» состоялся первый набор ребят в «Рощино».

Рощинские дзюдоисты (абсолютное большинство – дети работников птицефабрики) несколько лет успешно участвуют в соревнованиях, в том числе выступают на первенстве Челябинской области, и, судя по результатам последней спартакиады, их мастерство растет год от года.

Есть у «Рависа» и свой ежегодный турнир – памяти «народного губернатора» Петра Сумина. Вначале полностью финансировавшийся предприятием, турнир получил такую популярность (сегодня в нем принимает участие свыше 400 человек), что его соорганизаторами уже выступают областные спортивные учреждения и партнеры компании.