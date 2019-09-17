В приоритете - нацпроекты 

Виктор Рашников озвучил главные задачи СПП на ближайшие четыре года
Экономика
Сегодня, 10:21

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, вновь избранный президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, озвучил главные задачи СПП на ближайшие четыре года.

По его словам, в первую очередь это реализация национальных проектов, определенных «майскими» указами президента России Владимира Путина в 2018-м году. При этом Виктор Рашников подчеркнул, что многими темами, вошедшими в перечень нацпроектов (наука, образование, производительность труда и поддержка занятости), в Союзе стали заниматься задолго по появления «майских» указов. Так, СПП развивает международную кооперацию и экспорт, предпринимает действенные шаги в развитии «Цифровой экономики», поддерживает инициативы проектов «Здравоохранение» и «Демография». Эти направления определят деятельность российского бизнеса и на ближайшие годы.

«В первую очередь это касается вопросов экологии и природопользования, - отметил Виктор Рашников. - Предприятия СПП активно усиливают экологическую составляющую в своей деятельности, реализуют масштабные программы, направленные на кардинальное улучшение экологической ситуации на территориях присутствия».

Так, вложения ММК в природоохранную деятельность с 2000-го по 2018-й год превысили 58 миллиардов рублей. До 2025-го года компания инвестирует в эту сферу еще более 38-ми миллиардов рублей. Для Магнитогорска это будет означать реальное соблюдение всех показателей, соответствующих определению «Чистый город».

Глава региона Алексей Текслер, также принявший участие в ХII отчетно-выборной конференции челябинской региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», отметил необходимость активизации социального партнерства власти и бизнеса, конверсии на оборонных предприятиях, научно-технического и кадрового прорыва. Поддержать промышленников в данной деятельности должно недавно созданное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов.

На конференции также говорилось о внутриобластной кооперации, создании автоматизированной информационной системы развития промышленности, которая будет интегрирована в федеральный информационный сервис «Промышленность». В приоритете - создание и продвижение общего промышленного бренда «Сделано на Южном Урале».

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Виктор Рашников
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