Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

Первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта - парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) - планируют сдать в эксплуатацию летом 2022-го года.

Об этом заявил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в ходе очередного визита на стройплощадку уникального в масштабах страны объекта.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, работы на гигантской стройплощадке не прекращаются ни на день. Уникальный социокультурный кластер все больше приобретает зримые очертания. Закончено строительство чаши светомузыкального фонтана, на очереди - монтаж необходимого оборудования. Также полным ходом идут работы на пусковых капитальных объектах первой очереди. На строительстве информационного центра и фудмолла полностью завершены монолитные и каркасные работы, строители приступили к монтажу витражей и чистовой отделке фасадов. Планируется, что первая очередь будет сдана к Дню металлурга.

«Первый этап - 27 гектаров парка «Притяжение» - будет запущен ко Дню металлурга. В настоящее время приступили к посадке деревьев, - рассказал председатель Виктор Рашников. - Триста деревьев, высотой от трех до четырех метров, уже посажены. Подготовлено около 16-ти тысяч кустарников, 280 тысяч цветов. Должны успеть подготовить роллер-парк, детскую открытую площадку с разнообразными аттракционами. На бульваре, где будут фонтаны, полным ходом идет мощение в чистовой стадии. По светомузыкальному фонтану строительные стадии закончены. Монтаж оборудования выполнен, около 90 процентов. Сейчас приступают к монтажу верхнего состава оборудования. И в июне будут делать пробные испытания».

Из 27-ми гектаров территории первой очереди 23 займет парковая зона. Газоны уложат на площади 125 тысяч квадратных метров.

Первыми в «Притяжении» появились березы: уже высажено около трехсот деревьев, все они - уже сформированные, взрослые, высотой четыре-пять метров. Особое внимание - пешеходным, беговым и велодорожкам. Только пешеходных в планы заложено около четырех километров.

Согласно проекту, на территории парка в скором времени также появятся музейно-образовательные комплексы, объекты спортивно-событийного кластера, многопрофильного медицинского центра. Площадь комплекса всех планируемых зданий составит около ста тысяч квадратных метров. Оставшаяся от 400 гектаров часть территории станет мультифункциональным парковым пространством. Окончательный облик парк обретет в 2025-м году и, конечно, станет местом притяжения для горожан и гостей города.

Параллельно с текущими задачами, отметил Виктор Рашников, идет подготовка к реализации следующего этапа, включающего создание видового холма высотой около сорока метров. Холм будет не только смотровой площадкой - он также подготовлен для всесезонного активного отдыха. Кроме того, ведется подготовка к возведению уникального сооружения - озера. Его площадь составит около 12-ти гектаров.

Виктор Рашников в очередной раз подчеркнул: никакие колебания экономической конъюнктуры на качество и сроки строительства не повлияют. Равно как и на объем социальных инвестиций ММК в целом. Добровольно принятые социальные обязательства перед жителями Магнитогорска являются частью курса развития комбината и будут выполнены.