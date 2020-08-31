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ВТБ Факторинг выплатил клиентам четыре триллиона рублей

Экономика
Сегодня, 16:54
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По данным на конец августа текущего года за десять лет сумма выплаченного финансирования клиентам ВТБ Факторинг достигла уникального для российского рынка размера – четырех триллионов рублей. 

В этот период компания профинансировала около восьми миллионов поставок и обслужила около 3,3 тысячи уникальных компаний (клиентов и дебиторов).

За это время сумма ежегодно выплачиваемого ВТБ Факторинг финансирования в адрес российских компаний выросла в 18 раз: с 38 миллиардов рублей в 2010 году до 726 миллиардов рублей в 2019 году. Наибольший прирост в абсолютных цифрах произошел в 2018 и 2019 годах и превысил 1,3 триллиона рублей за два года.

«Для российского рынка факторинга 4 трлн рублей на одного участника - это сумма уникальная. Начиная с 2011 года ВТБ Факторинг - бессменный лидер отрасли по ключевым бизнес-показателям, включая портфель уступленных денежных требований и доход. Нам доверяют как крупный бизнес и системно-значимые компании федерального уровня, так и их поставщики сегмента СМБ. Сегодня как первооткрыватели многих новых факторинговых продуктов в России мы готовы предложить клиентам полный спектр финансовых услуг для управления оборотным капиталом, включая дебиторскую и кредиторскую задолженность, финансирование запасов и склада готовой продукции, для чего уже преобразовали ВТБ Факторинг в группу компаний. Всем этим достижениям и перспективам мы обязаны поддержке группы ВТБ и членам очень талантливой команды ВТБ Факторинг, многие из которых работают со дня основания компании», - отметил генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

За десять лет работы ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) постепенно диверсифицировал отраслевой и региональный охват компаний и прошел эволюцию от финансирования главным образом оптовой торговли (доля в портфеле в 2010 году – 90%, по итогам первого полугодия 2020 – 19%) к финансированию крупных машиностроительных, промышленных и добывающих производств. 

Компания почти полностью перешла на безрегрессный факторинг, который на данный момент составляет 90% портфеля, а средняя продолжительность отсрочки выросла в 2,3 раза – до 104 дней, а по отдельным проектам достигает 5-7 лет. 

Компания традиционно финансирует стратегически важные проекты, например, северный завоз, обновление оборудования энергогенерирующих компаний и модернизацию энергосетей, а также участвует в нестандартных проектах, например, финансирует производство мультфильмов и сериалов для федеральных телевизионных каналов, и многое другое.

Справка:

ВТБ Факторинг – высокотехнологичная компания и абсолютный лидер своей отрасли с цифровыми процессами, современными и уникальными продуктами, опытной профессиональной командой, насчитывающей более 270 высококлассных специалистов, развитой сетью представительств и глубокой интеграцией в Группе ВТБ. 

По итогам первого полугодия 2020 года объем предоставленного финансирования превысил 336 миллиардов рублей, а доля рынка по портфелю уступленных денежных требований составила 31%. Компания является членом крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

 

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