ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане

ВТБ Лизинг, входит в группу ВТБ, стал партнером НПФ «ТЕХНОТРАНС», официального дилера специализированной техники UMG СДМ, Амкодор, ДСТ-Урал, МТЗ, Раскат, XCMG и JAC в Кургане. Теперь клиентам компании доступны тракторы, вездеходы, погрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы и спецтехника этих марок на специальных условиях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), НПФ «ТЕХНОТРАНС» выполняет полный спектр работ по продаже, обслуживанию и ремонту специальной и дорожно- строительной техники, продаже запасных частей, узлов и агрегатов, навесного и дополнительного оборудования. Техника, представленная в дилерском центре, предназначена для предприятий, специализирующихся на строительстве и ремонте дорог и линий электропередач, разработке карьеров и добыче полезных ископаемых, а также на логистике.

В рамках сотрудничества с дилером ВТБ Лизинг предлагает технику на выгодных условиях. Например, приобретая в лизинг автогрейдер UMG ГС-14.02 стоимостью шесть миллионов 750 тысяч рублей сроком на три года с авансом 20%, предприниматели могут сэкономить до одного миллиона 150 тысяч рублей. Такая выгода доступна за счет налоговых преференций в лизинге и скидки на технику от дилерского центра (экономия на налогах более одного миллиона рублей доступна для компаний на общей системе налогообложения). Машина используется в строительстве и ремонте дорог, в основном при устройстве дренажной системы, а также профилировании и планировке поверхности земляного полотна.

ВТБ Лизинг работает в Кургане с 2015 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес подразделения ВТБ Лизинг: г. Курган Ул. Володарского, д.65, оф.302. Тел.: +7 (3522) 26-26-06, 26-26-07.