ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ВТБ разработал Путеводитель акционера

Экономика
Сегодня, 11:24

Банк ВТБ представил новую форму отчётности для акционеров и инвесторов – «Путеводитель акционера». Цель путеводителя – помочь частным инвесторам, приобретающим акции ВТБ, сориентироваться в структуре группы ВТБ, принципах ее корпоративного управления, а также своих правах и обязанностях.

 

В путеводителе компактно собрана вся информация, которая может оказаться полезной для инвесторов – от структуры группы ВТБ и акционерного капитала до информации в части ESG-инициатив банка. В документ интегрированы ссылки и QR-коды, которые позволяют моментально перейти к более подробной информации на сайте ВТБ и иных ресурсах.

 

«Количество акционеров ВТБ продолжает увеличиваться и на сегодня составляет около 275 тысяч лиц, прирост с начала года составил уже более 70%, – отметил Игорь Репин, член Наблюдательного совета и глава Консультационного совета акционеров банка. – ВТБ всегда следует лучшим практикам корпоративного управления, и появление путеводителя – ещё одно свидетельство лидерства банка в области коммуникаций с акционерами и инвесторами».   

 

Путеводитель акционера доступен для скачивания на сайте ВТБ, в дальнейшем планируется выпустить печатную версию для участников очных собраний акционеров и мероприятий для инвесторов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
26.06.20 15:57
Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ
26.06.20 15:55
Магнитка увеличила бюджет
26.06.20 11:34
Текслер распорядился активнее информировать южноуральцах о льготной ипотеке
25.06.20 18:18
ВТБ запустил в Челябинске сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
25.06.20 14:42
В Челябинской области развиваются сельские агломерации
25.06.20 11:18
ВТБ Лизинг подключил к системе электронного документооборота 10 000 клиентов
23.06.20 13:53
ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
23.06.20 11:20
ВТБ Лизинг раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива с господдержкой
22.06.20 16:47
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
22.06.20 11:33
Работник «Уралкуза» попал на Доску почета наставников России
Общество
Сегодня, 12:54
Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование
Общество
Сегодня, 11:04
Отделение детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин
Новости
Сегодня, 11:56
Общество
Наталью Котову предложено включить в совет директоров ХК «Трактор»
Сегодня, 10:40
Происшествия
Жительница Озерска отдала четверть миллиона «экстрасенсам»
Вчера, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Вчера, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Вчера, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить, как моют маршрутки в Челябинске
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Вчера, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Вчера, 12:12
Экономика
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысячи клиентов во время пандемии
Вчера, 10:22
Экономика
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
26.06.20 15:57
Экономика
Челябинская область продолжит субсидировать на более выгодных условиях перевод транспорта на газ
26.06.20 15:55
Экономика
Магнитка увеличила бюджет
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика