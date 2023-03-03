03.03.2023
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
03.03.2023
Через века: в Челябинске обсудили особенности культуры и этноса татар
03.03.2023
Из-за работ по установке пешеходного перехода на трассе М-5 будет ограничено движение
03.03.2023
«Народный фронт» продолжает помогать южноуральским бойцам
03.03.2023
Девочку-живодерку из Челябинска все-таки забрали у родителей
03.03.2023
Теперь самовольные постройки у «Северных ворот» Челябинска точно снесут
ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади
10.08.2022
ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза
05.08.2022
ВТБ снизил ставки по автокредитам
03.08.2022
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке
28.07.2022
ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023