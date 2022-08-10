10.08.2022
Бизнесмен из Троицка осужден за взятку таможеннику
10.08.2022
В Троицком районе при попытке на спор переплыть реку утонул 27-летний парень
10.08.2022
Книга – лучший друг: большинство россиян не представляют своей жизни без чтения
10.08.2022
ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза
10.08.2022
ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»
10.08.2022
В Челябинской области появились «электронные» рецепты
ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза
05.08.2022
ВТБ снизил ставки по автокредитам
03.08.2022
ВТБ выдал более 500 млрд рублей по ипотеке
28.07.2022
ВТБ применил машинное обучение при кредитовании застройщиков в 30 городах
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022