ВТБ: спрос на карты «Мир» на Южном Урале вырос в 2,5 раза

За первое полугодие клиенты ВТБ в Челябинской области оформили более 38 тысяч карт «Мир». Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 2,5 раза. Каждая пятая карта выпущена в виртуальном виде.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), наиболее существенно, более чем десятикратно по объему выпуска, вырос интерес к картам национальной платежной системы в цифровом формате. Если в первые шесть месяцев 2021 года их доля в общем объеме эмиссии составляла 3,5%, то в этом году уже 20% карт «Мир» от ВТБ в Челябинской области оформляется в виртуальном виде.

Оборот по картам «Мир», выпущенным в регионе, за январь-июнь достиг 8,5 млрд рублей – на 65% больше, чем в первой половине прошлого года. На операции с пластиковыми картами национальной платежной системы приходится около 30% от общей суммы всех безналичных транзакций клиентов ВТБ на Южном Урале. С начала года эта доля выросла почти на восемь процентных пунктов. В обороте цифровых карт доля «Мира» увеличилась с 27% в январе до 90% в июне.

«Число владельцев карт «Мир», как и объемы операций, существенно выросли за последние месяцы. Наиболее динамично развивается сегмент цифровых карт, которые можно использовать для оплаты покупок без «пластика» с помощью привычных нашим клиентам сервисов Mir Pay или Samsung Pay. С недавних пор выпустить виртуальную карту через ВТБ Онлайн могут владельцы смартфонов на операционной системе Android, даже пока не являющиеся клиентами нашего банка», - прокомментировал управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов.