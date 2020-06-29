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ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%

Экономика
Сегодня, 10:22

ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными и в том числе по программе «Рефинансирование» на 1,4 п.п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых.

«Учитывая мягкую кредитно-денежную политику Центрального Банка в части ключевой ставки, мы приняли решение снизить свои ставки по кредитам наличными. Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков – поддержать население. Поэтому предлагаем клиентам одну из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными и рефинансированию - 7,5%. Это позволит им использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах», - отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений.

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы. Предложение действует до 31 августа 2020 года.

За первые пять месяцев 2020 года клиенты ВТБ оформили свыше 330 тысяч кредитов наличными более чем на 240 млрд рублей. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов составил 52 млрд рублей. Программой воспользовались более 55 тысяч человек. Нецелевые займы остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля.

 

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