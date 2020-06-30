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ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Экономика
Сегодня, 13:04

ВТБ первым из банков с 30 июня увеличивает размер максимально возможной суммы кредита в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Теперь клиенты смогут оформить ипотеку со ставкой 6,5% на покупку нового жилья в размере до шести миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей – в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, в настоящее время ВТБ заключил по «Ипотеке с господдержкой 2020» более 14 тысяч сделок на суму свыше 39 миллиардов рублей. По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с 30 июня.

Ранее ВТБ снизил размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% с 20% до 15%. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, приобретающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, с сегодняшнего дня составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления ипотечного кредита – до 30 лет.

Напомним, льготная ипотека под 6,5% была запущена по инициативе президента Владимира Путина в апреле2020 года в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года. На днях глава государства предложил расширить ее условия. 

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. По итогам апреля доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России достигла рекордных 28,7%.

 

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