16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
16.06.2022
Челябинск очищают от уличных попрошаек
16.06.2022
Более 333,3 тысячи южноуральцев переболели ковидом с начала пандемии
16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»
18.05.2022
В Челябинске появится школа и детсад в Белом
09.07.2021
ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций
15.03.2021
В Челябинской области стартовали продажи домов в «президентской деревне»
27.02.2020
ЮУ КЖСИ ждет серьезная проверка
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022