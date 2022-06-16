ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»

Банк ДОМ.РФ одобрил для Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) кредит по инфраструктурному займу на строительство школы и детсада в загородном микрорайоне «Белый хутор» Челябинского городского округа.

Общая сумма кредита банка ДОМ.РФ для ЮУ КЖСИ (100% акции принадлежит правительству Челябинской области) составит 1,4 миллиарда рублей. Одобрен первый транш, уточнили в пресс-службе регионального кабмина.

Заемные средства будут направлены на строительство школы на 1100 учащихся и детского сада с ясельными группами на 278 мест в загородном поселке «Белый хутор» в Сосновском районе.

ЮУ КЖСИ на данный момент выполнила подготовку земельного участка за счет собственных средств: площадка огорожена бетонным забором, вырыт котлован, выполнена вертикальная планировка территории (выровнен рельеф местности) и проведена пробная забивка свай.

Первый транш позволит перейти к активной фазе работ.

Планируется сдать в эксплуатацию школу и детский сад в третьем квартале 2023 года.

Напомним, в июле 2021 года ЮУ КЖСИ получила одобрение правительственной комиссии на инфраструктурный кредит в размере 1,8 миллиарда рублей. Из них 1,4 миллиарда – на социальные объекты, 0,4 миллиарда – на инженерную инфраструктуру.

В декабре 20221 года компания подписала с оператором госпрограммы договор займа на финансирование строительства школы и детсада на 1,4 миллиарда рублей.

После актуализации проектно-сметной документации ЮУ КЖСИ получила доступ к кредитным средствам.

Челябинская область одна из первых в стране стала пилотным регионом по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. Это первый опыт региона и пилотный строительный проект в России, где используется новый механизм финансирования.