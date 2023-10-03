Замминистра строительства Челябинской области возглавит ЮУ КЖСИ

АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки“» (ЮУ КСЖИ, принадлежит правительству Челябинской области) возглавит Ильгам Мусин, который в настоящий момент занимает пост заместителя министра строительства и инфраструктуры региона.

«Подтверждаем, что главой ЮУ КЖСИ будет назначен заместитель министра строительства Челябинской области Ильгам Мусин», - сообщили агентству в пресс-службе правительства области.

Ильгам Мусин работает заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области с июля 2021 год и по настоящее время, а до этого момента он руководил подведомственным минстрою учреждением - областным государственным казенным учреждением «Челябоблинвестстрой».

Напомним, гендиректор ЮУ КЖСИ Владимир Атаманченко был задержан 29 сентября 2023 года. Он возглавлял компанию с октября 2019 года. Планировалось, что он будет руководить корпорацией в течение пяти лет. Атаманченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в течение четырех с лишним лет - с декабря 2014 по апрель 2019 года - ЮУ КЖСИ руководила Наталья Салеева. Она написала заявление о досрочном прекращении полномочий по соглашению сторон. С восьмого мая до седьмое октября 2019 года обязанности генерального директора исполнял Михаил Демаков. В октябре 2019 года ЮУ КЖСИ возглавил Владимир Атаманченко.