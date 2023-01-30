ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока

Южно-Уральская железная дорога подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, контейнеры, прибывшие на ЮУЖД в полувагонах, были перегружены на фитинговые платформы для дальнейшей отправки к месту назначения.

В январе на станции Формачево с использованием инфраструктуры ТЛК «Южноуральский» перегрузили и отправили три контейнерных поезда.

В ближайшие месяцы поток контейнерных поездов, которые следуют со станций Дальнего Востока с последующей перегрузкой на ЮУЖД, вырастет до 20 поездов в месяц.

Данная технология позволяет повысить эффективность использования вагонов и инфраструктуры для увеличения пропускной способности Восточного полигона ОАО «РЖД».