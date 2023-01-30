30.01.2023
Жительницу Каслинского района в соцсетях обвинили в издевательствах над маленьким сыном, начата проверка
30.01.2023
ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока
30.01.2023
В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера
30.01.2023
Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»
30.01.2023
Выбросы загрязняющих веществ на ЮУЖД сократились на 13,4% в 2022 году
30.01.2023
Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте
ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока
30.01.2023
Выбросы загрязняющих веществ на ЮУЖД сократились на 13,4% в 2022 году
17.01.2023
Количество случаев травмирования граждан на ЮУЖД в Челябинской области снизилось
12.01.2023
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
11.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023