Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»

Гранты увеличены до 1,5 миллионов рублей

Жители Челябинской области могут подать заявку на ежегодный конкурс социальных проектов, который проводит российский оператор мобильной связи Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». В этом году размер грантов для победителей увеличен с 1,2 млн до 1,5 млн рублей. Традиционно 10 финалистов станут участниками инкубатора: здесь они смогут получить поддержку бизнес-экспертов, менторов, сообщества импакт-предпринимателей и обрести финансовую устойчивость.

Об экспертизах в сфере существующих бизнес-моделей, о мерах поддержки социальных предпринимателей и о том, как сделать свой проект прибыльным, рассказали спикеры в пятницу, 3 июня, в «Точке кипения» г. Екатеринбурга.

Конкурс проходит уже десятый год подряд при содействии мобильного оператора Tele2. Кроме финансовой поддержки со стороны мобильного оператора, за это время более 600 сотрудников компании из 50 регионов выступили волонтерами фонда.

«Несмотря на огромную занятость на рабочем месте, сотни сотрудников Tele2 из разных регионов готовы выделять свое время и силы на то, чтобы помочь фонду и их подопечным. Мы поддерживаем проекты социальных предпринимателей, которые приносят реальную пользу детям. Это важно и для компании, как работодателя, расширяющего возможности для своих работников, и для нас самих, так как дает возможность сделать что-то социально значимое, реализовать потребность быть полезным обществу», – рассказал менеджер по операциям макрорегиона «Урал» Tele2, ментор фонда «Навстречу переменам» Виктор Юдин.

Фонд «Навстречу переменам» поддерживает импакт-проекты для улучшения жизни детей и молодежи. С 2012 года он помог 380 инициативам. Организация оказывает финансовую и обучающую поддержку, сопровождая проекты от идеи до устойчивого развития. Лучшие инициативы отбираются в формате конкурсного отбора в инкубатор – самую долгосрочную программу профессионального развития стартапов в России (1–3 года). Среди них были: Анна Вощикова с проектом велосипеда для особых детей, Ольга Махнева с медиацией разводов, Александрина Хаитова, которая предложила сервис для родителей детей с ментальными нарушениями. Ольга Тверская и Надежда Калинина с играми для детей с ментальными нарушениями.

Цель конкурса «Навстречу импакт-стартапам» – найти лидеров стартапов, ориентированных на улучшение жизни детей и молодежи, и сделать их проекты финансово устойчивыми. К участию в конкурсе приглашаются социальные предприниматели и некоммерческие организации, которые развивают импакт-стартапы. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на сайте фонда до 30 июня. Итоги конкурса будут подведены в декабре этого года.

«Меня не перестают восхищать люди, которые запускают социальные проекты. Они берут на себя ответственность, шаг за шагом прокладывая дорогу к переменам, в которые часто не верят их соседи, друзья и коллеги. Любимая часть моей работы – видеть, как идея приобретает силуэты, а позже становится очерченной "глыбой", которая реально меняет жизнь людей», – отметила руководитель программ фонда «Навстречу переменам» София Шагинян.

Эксперт также рассказала, что по окончании программы главная их задача – помочь социальным предпринимателям достичь сразу нескольких целей. Во-первых, участники инкубатора точно поймут, что их бизнес нужен и эффективен. Во-вторых, они смогут его масштабировать и обеспечить финансовую устойчивость.

Этапы конкурса:

30 июня – последний день приема заявок.

1 июля – 15 июля – отбор заявок волонтерами – сотрудниками партнеров фонда.

16 июля – 9 августа – оценка заявок экспертами и онлайн-интервью участников с сотрудниками фонда; в полуфинал конкурса выйдут от 30 до 40 проектов.

7 сентября – 22 ноября – преинкубационная программа для полуфиналистов: участникам расскажут об устойчивых бизнес-моделях, социальном проектировании, финансовом планировании и основных источниках финансирования. Они узнают о маркетинговых инструментах и других способах продвижения. Полуфиналистам помогут подготовить презентацию проекта – этап завершится краткой онлайн-защитой импакт-стартапа перед сотрудниками фонда и экспертами. В финал будут отобраны 10 проектов.

14 декабря – финал конкурса: презентация проектов детскому и экспертному жюри, в состав которого входят топ-менеджеры компаний – партнеров фонда. Критерии отбора победителей: актуальность выявленной проблемы и эффективность решения, новизна и устойчивость проекта, ранняя стадия развития стартапа (работа с благополучателями уже ведется, но проекту не более трех лет), профессиональные и личностные качества лидеров проекта, их готовность учиться.

Заявки принимаются в двух категориях:

«Локальный проект» – социально-предпринимательские проекты для населенных пунктов, в которых проживают до 100 000 человек, в следующих регионах России: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях; Волгоградской, Курской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях. Победители получат грант до 500 000 рублей.

«Масштабный проект» – импакт-проекты для населенных пунктов любого региона России, в которых проживают более 100 000 жителей. Это в том числе стартапы с высоким потенциалом к масштабированию, использующие цифровые технологии и новые подходы к решению социальных проблем. Победители получат грант до 1,5 млн рублей.