Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита

В России операторы сотовой связи стали массово отказываться от безлимитных тарифов и опций.Так, МТС заявил об уменьшении интернет-пакета на “Тарифище”, Tele2 отменил подключение физлицам “Очень много интернета”, а “СберМобайл” - тарифицирует трафик для “Вконтакте”.

Опрошенные “Известиями” аналитики связывают такую тенденцию с падением доходов операторов на фоне возросшего потребления услуг во время пандемии по новой коронавирусной инфекции. Кроме того, ожидается рост стоимости безлимитов на 15-20%.

В МТС изданию пояснили это тем, что по итогам проведенного анализа было установлено, что большинство абонентов (75%) безлимитных тарифов ежемесячно используют только 12-15 Гб, оплачивая тоо объем, который не используют.

В Tele2 уточнили, что при распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть. В тоже время в линейке сотового оператора безлимит присутствует как нишевой продукт для части абонентов.

В пресс-службе “Вымпелкома” (Билайн) отмечают, что популярность безлимитных тарифов обуславливается благодаря маркетингу, а не реальной потребностью. С тем учетом, что безлимитные тарифы влияют на рынок, не нужно, чтобы они были драйвером и единственным фактором для выбора абонентов.