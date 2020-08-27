ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита

Федерация
Сегодня, 11:27
Размер текста

В России операторы сотовой связи стали массово отказываться от безлимитных тарифов и опций.Так, МТС заявил об уменьшении интернет-пакета на “Тарифище”, Tele2 отменил подключение физлицам “Очень много интернета”, а “СберМобайл” - тарифицирует трафик для “Вконтакте”.

Опрошенные “Известиями” аналитики связывают такую тенденцию с падением доходов операторов на фоне возросшего потребления услуг во время пандемии по новой коронавирусной инфекции. Кроме того, ожидается рост стоимости безлимитов на 15-20%.

В МТС изданию пояснили это тем, что по итогам проведенного анализа было установлено, что большинство абонентов (75%) безлимитных тарифов  ежемесячно используют только 12-15 Гб, оплачивая тоо объем, который не используют.

В Tele2 уточнили, что при распространении безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно высоким нагрузкам на сеть. В тоже время в линейке сотового оператора безлимит присутствует как нишевой продукт для части абонентов.

В пресс-службе “Вымпелкома” (Билайн) отмечают, что популярность безлимитных тарифов обуславливается благодаря маркетингу, а не реальной потребностью. С тем учетом, что безлимитные тарифы влияют на рынок, не нужно, чтобы они были драйвером и единственным фактором для выбора абонентов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Федерация
13.01.20 11:10
Инфраструктура и законы
Сотовики рассказали о росте тарифов
Происшествия
01.02.19 12:11
В Челябинске средь бела дня ограбили салон сотовой связи МТС
Общество
24.01.19 14:36
В Челябинске пройдут соревнования космических роботов
Общество
26.12.18 16:42
Лучший новогодний подарок? Настроение!
Представляем гид по неординарным новогодним подаркам
25.08.20 13:11
Счетная палата нашла нарушения в ПФР: россиянам недоплачивают пенсии
25.08.20 12:39
В России предсказали рост разводов после пандемии по covid-19
25.08.20 11:57
Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
24.08.20 12:06
Россиян хотят заставить оплачивать чипирование животных
21.08.20 13:01
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
21.08.20 12:41
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
21.08.20 12:16
В Сети появилось видео с возможным виновником отравления Навального
20.08.20 12:52
Медики прокомментировали состояние Навального
20.08.20 12:10
Навального подключили к ИВЛ в Омске
19.08.20 12:53
Британские ученые назвали способ профилактики преждевременной смерти
Среда обитания
Сегодня, 10:43
Проект туристического кластера «Горный Урал» прошел предзащиту
Культура
Сегодня, 11:06
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Новости
Сегодня, 12:34
Происшествия
Полицейские Нового Уренгоя задержали проституток из Челябинской области
Сегодня, 11:39
Культура
В сельскую церковь Агаповского района вернулись старинные иконы
Сегодня, 11:37
Федерация
После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт
Сегодня, 11:36
Общество
В регионе снова зафиксированы новые случаи заболевания Covid-19
Сегодня, 11:29
Общество
В Челябинской области умерли четыре человека с коронавирусом
Материалы рубрики
Сегодня, 11:37
Федерация
После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт
Сегодня, 10:59
Федерация
Без права на возврат: онлайн-магазины потребовали ужесточить правила покупок
Вчера, 14:09
Федерация
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
Вчера, 13:06
Федерация
В российских школах хотят поставить антиковидные рамки
Вчера, 11:26
Федерация
В России пересчитают сторонников запрещенной АУЕ
Теги
МТС
tele2
Билайн
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика