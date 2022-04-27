Южноуральцы могут досрочно подать заявление на новое детское пособие

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.04.2022

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Жители Челябинской области могут досрочно подать заявление на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Как сообщает минтруд РФ, на портале Госуслуги открыта форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. Первого мая (дата начала приема заявлений) все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР.

«Срок рассмотрения заявления: 10 рабочих дней. В отдельных случаях он может быть продлен. Если срок продлевается - семье придет уведомление об этом», - уточнили в Минтруда.

Пособие рассчитывается с первого апреля. То есть, подав заявление после первого мая, семья получит сумму сразу за два месяца – за апрель и за май.

Если семья обратится в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за три месяца – апрель, май и июнь.

При подаче заявления в более поздние сроки - до первого октября 2022 года - выплата поступит за весь период с первого апреля, если ребенку в апреле исполнится восемь лет.

Досрочное заполнение заявления не влияет на сроки его рассмотрения. И те заявления, которые заполнены 26 апреля, и те заявления, которые заполнены 30 апреля поступят в ПФР первого мая.

С первого мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ.

Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Будут учитываться доходы, наличие заработка или объективные причины для его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям.

Выплаты назначаются по одному заявлению в электронном виде. Подавляющему большинству семей не требуется предоставлять какие-либо дополнительные справки. Все необходимые сведения Пенсионный фонд получает из государственных информационных систем.

По таким же правилам назначаются пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, на детей от трех до восьми лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Сейчас пособия, назначенные по таким правилам, получают семьи, в которых воспитывается порядка пяти миллионов детей.

Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, пособие назначается на каждого ребенка.

Базовый размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по России – шесть тысяч 150 рублей (в Челябинской области – шесть тысяч 222 рубля). Если при назначении выплаты в базовом размере среднедушевой доход семьи останется меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% прожиточного минимума на детей.

Если с учетом этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 17 лет могут оформить только одинокие родители, размер этого пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Пособие на детей от 8 до 16 лет включительно, как и все регулярные выплаты, будет зачисляться на банковские счета, привязанные к картам «МИР».

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25.04.2022 13:36

Левая сторона убрана, а правая - нет: Котова устроила головомойку подчиненным

25.04.2022 13:33

Челябинские экоактивисты сообщили о гибели сосен на Новоградском тракте, но их уже заменили

25.04.2022 13:26

В Челябинской области снижается смертность от ковида

25.04.2022 13:03

Ветераны смогут бесплатно летать на рейсах «России» с третьего по 12 мая

25.04.2022 12:59

«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»

25.04.2022 12:56

Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»

25.04.2022 12:42

Бывшая сотрудница администрации подозревается в получении взятки

25.04.2022 12:34

В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году

25.04.2022 12:29

В Челябинской области пока четыре муниципалитета завершили отопительный сезон

25.04.2022 12:12

После возмущения Котовой на улицы Челябинска вывели больше «ручников»

25.04.2022 12:09

Благоустройство Сада камней и инклюзивного сквера начнется в Челябинске этим летом

25.04.2022 12:00

У православных - Светлая Пасхальная Седмица

25.04.2022 11:52

Ксензов: Корректировка расписания движения общественного транспорта нецелесообразна

25.04.2022 11:50

Виктор Ереклинцев рассказал о предстоящем озеленении площади Павших революционеров

25.04.2022 11:38

Строительные организации Челябинска стали следить за чистотой колес тяжелой техники

25.04.2022 11:23

Студент Южно-Уральского института искусств стал лауреатом всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

25.04.2022 11:21

В Челябинске 30 апреля заключат контракт на строительство «Трассы 74»

25.04.2022 11:16

Импортозамещение: создание машин для аэродромов инженерами ЮУрГУ