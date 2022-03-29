29.03.2022
Суд обязал администрацию Челябинска обеспечить инвалиду-колясочнику возможность спокойно передвигаться
29.03.2022
Челябинские лицеисты окунулись в увлекательную жизнь медицинского вуза
29.03.2022
В Челябинской области 7,6 тысячи жителей продолжают бороться с ковидом
29.03.2022
Австралия вспомнила «дело Магнитского»: под санкциями оказались 39 россиян
29.03.2022
Япония прекращает поставки в Россию дорогих автомобилей
29.03.2022
Южноуральцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на отсрочку по выплату долга
Южноуральцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на отсрочку по выплату долга
11.03.2022
В Челябинске закрывается одна из точек сетевого ресторана «Суши Фривей»
24.11.2021
В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела
11.11.2021
Судебные приставы Челябинска первыми пришли на помощь пострадавшим в серьезном ДТП
28.09.2021
Жителя Южноуральска отправили в колонию за долги по алиментам
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022