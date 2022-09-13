Южноуральские фермеры фиксируют падение закупочных цен на зерно, переработчики готовы их поддержать

Фермеры Челябинской области обеспокоены падением закупочных цен на зерно. О данной проблеме представители малого бизнеса на селе сообщили на рабочей встрече, которую уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров провел с представителями крестьянских и фермерских хозяйств (КФК), Союза КФК и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области, регионального отраслевого объединения работодателей агропромышленного комплекса, общественными бизнес-омбудсменами в Красноармейском, Октябрьском и Кизильском районах.

Фермеры обозначили целый ряд проблем, основная из которых – низкие закупочные цены на зерновые, сформировавшиеся из-за обильного урожая пшеницы, ячменя и других культур в Челябинской области и в соседних регионах – Курганской и Оренбургской областях, в Башкортостане. При этом фермеры столкнулись с многократным ростом стоимости удобрений, ГСМ, сельхозтехники, а также – с необходимостью погашать привлеченные весной кредиты.

«Мы, фермеры, находимся в производственной цепочке в самом начале. Ситуация такая: удобрения подорожали в два раза, масло дизельное – в 1,7 раза и так далее. Под посевную практически все хозяйства привлекли кредиты, понадеявшись на хороший урожай, ведь в прошлом и позапрошлом годах была сильная засуха. Рассчитывали, что выгодно продадим зерно, особенно пшеницу твердых сортов, вернем кредиты. Ориентиром служили цены 2021 года: ячмень - 17-18 тысяч рублей за тонну, пшеница третьего класса – 17-20 тысяч рублей за тонну, а твердых сортов – 40-45 тысяч рублей. Но реалии таковы, что пшеницу у нас элеваторы соглашаются брать по девять тысяч рублей, максимум – по 12 тысяч рублей за тонну, а ячмень – по шесть-семь тысяч рублей. А многие агрохолдинги вообще прекратили закупки. Что нам теперь делать? Больно об этом думать, но придется оставлять зерно на хранение прямо в поле, как в дедовские времена, ведь собственных зернохранилищ у фермеров нет. Но в этом случае мы не рассчитаемся с банками, и нас ждет банкротство», - описала ситуацию Ольга Пестрикова, общественный представитель уполномоченного в Красноармейском районе и председатель Союза КФК и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области.

Ее поддержал Дмитрий Трофимов, глава КФК из Октябрьского района, отметив, что у него себестоимость производства зерновых выросла до 22,2 тысячи рублей за тонну и это без учета лизинговых платежей.

Общественный представитель уполномоченного в Октябрьском районе Александр Брусков сообщил, что некоторые крупные переработчики и потребители зерновых в течение августа три раза понижали цены. Он также отметил риски увольнения работников КФК, если «зерно никто не купит, и нечем будет платить зарплату».

Фермеры обратились с жалобой в УФАС по подозрению в ценовом сговоре. При этом они отмечают, что интервенций со стороны государства по закупке зерна на Южном Урале в этом году пока нет, поскольку регион считается дефицитным по зерновым – ежегодно область перерабатывает 4-4,5 миллиона тонн зерна, а выращивает гораздо меньше. Однако в этом году планируется собрать один из самых хороших урожаев – 1,8 миллиона тонн, отмечают в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

«Дело в том, что в Курганской, Оренбургской областях зерно созревает гораздо раньше и наши соседи его везут на наши элеваторы по приемлемым для них ценам – в этом году по 12 тысяч рублей за тонну. Когда же мы начинаем убирать зерновые, элеваторы уже закупились и цены снизились. Иногда зерно вообще не принимают, говорят – подъемник не работает или «висит» ГИС «Зерно», или просят лаборатории заключение о клейковине, а она находится в Челябинске и проводит исследование 10-30 дней», - добавил Дмитрий Кириллов, общественный представитель уполномоченного Кизильском районе.

Обсуждение проблемы продолжилось на встрече с заместителем прокурора Челябинской области Денисом Ситниковым, на которой присутствовали – челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин, представители минэкономразвития, УФАС, КФК.

Мнение перерабатывающих компаний озвучил Павел Журавский, директор холдинга «Ситно». По его словам, цены на зерновую продукцию, сложившиеся в Челябинской области, на 10-12 процентов выше, чем в целом по стране, а это увеличивает себестоимость продукции, она становится неконкурентоспособной и сетевой ритейл может не взять ее на реализацию. За последние три года цена на мукомольную продукцию сократилась на 22 процента.

Переработчики отметили, что в прошлом году, когда была засуха, и зерна на рынке было недостаточно, фермеры «не шли им навстречу и придерживали зерно до лучшей цены, а нам нужно было чем-то загружать производство». Тем не менее, агрохолдинги сообщили, что планируют закупать зерновые у фермеров и «зерно в поле не останется».

«Взаимоотношения агрохолдингов и фермеров иногда напоминает бесконечный сериал: одни жалуются на занижение клейковины, другие – на то, что придерживается зерно. Список взаимных претензий большой, но самое главное – не предъявлять друг другу претензии, а найти взаимоприемлемое решение. И те, и другие – предприниматели, работодатели, и их экономическое благополучие одинаково важно. Наша общая ошибка в том, что мы еще весной не спрогнозировали ситуацию, и не разработали механизм, при котором КФК смогли бы продавать урожай хотя бы по себестоимости. Надо четко понимать, что делать и в случае засухи, и при хорошем урожае. Сейчас нужно рассмотреть вопрос об участие региона в зерновых интервенциях, возможно, провести закупки в госрезерв или проработать возможность предоставления льготных кредитов для КФК с учетом климатических рисков. Очень хорошо, что трехсторонняя встреча состоялась, произошел откровенный разговор между фермерами, переработчиками и государством. Мы нащупали пути разрешения этой сложной ситуации и будем внимательно следить за развитием событий», - сказал челябинский бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.