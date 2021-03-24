Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур

Предпринимателей Челябинской области приглашают в шоп-тур по южным районам региона. Организатор – центр «Мой бизнес» («Территории Бизнеса»).
«Участники поездки смогут увидеть производство и познакомиться с продукцией фермеров Нагайбакского, Верхнеуральского, Агаповского районов», - сообщили организаторы. Предприниматели смогут продегустировать и купить фермерскую продукцию.
Участники побывают в Париже на сельском празднике «Жаворонки весну кличут» и на ярмарке фермерской продукции «Бизнес-базар». Состоится знакомство с местной культурой и традициями, с нагайбакской кухней. В 1997 году нагайбакская кухня была удостоена Бриллиантовой звезды на биеннале в Мехико (Мексика)
В программе предусмотрены экскурсия в ООО «Тарко-ферма» и в музей «Дом камня» А.М. Матора. Это единственный в Челябинской области частный геологический музей. В нём собраны экспонаты из разных уголков России, привезенные геологом
Контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ольга Третьякова отметила, в этом году центр намерен усилить работу своих филиалов по области, организуя мероприятия на местах. «Недавно мы анонсировали консультацию бухгалтера в Кыштыме, в этот раз организовываем шоп-тур в южные районы нашей области», - поделилась руководитель.
Шоп-тур состоится 27 марта. В 8 часов 45 минут участники отправятся в путешествие от центра «Мой бизнес» в Магнитогорске (ул. Ленина, 70). Тур продлится до 17 часов 30 минут. Количество мест ограничено, необходима регистрация.
Напомним, на прошлой неделе для предпринимательниц Челябинской области был организован бизнес-девичник. Женщины в неформальной обстановке познакомились с существующими мерами поддержки бизнеса новыми образовательными проектами, для них был организован нетворкинг. Предпринимательницы также поучаствовали в тренингах по созданию индивидуального стиля, повышению личной эффективности, балансу между семьёй и работой, что немаловажно в жизни каждой женщины.