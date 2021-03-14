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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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14.03.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021
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15.03.2021
В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021
В Магнитогорске объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021
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предприниматели
Трритория бизнеса
Общество
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник

Женщин-предпринимателей Челябинской области приглашают на бизнес-девичник, который организует центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса»).

На девичнике предпринимательницы поговорят о женской энергии, узнают все о стиле деловой женщины и научатся подбирать образ на любой случай. Участницы смогут посетить мастер-класс по кофейной живописи, получить консультации астролога, нумеролога и заглянуть в свое подсознание с помощью метафорических карт.

Женщин научат, как сочетать семью и бизнес.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие бесплатно.

Мероприятие будет проходить в коворкинге «Мой бизнес» (ул. Российская, д. 110, к. 1, первый этаж). Будут соблюдены все профилактические нормы, отметила контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ольга Третьякова.

Для участия в девичнике нужно зарегистрироваться на сайте центра.

В центре отметили, по итогам 2020 года Челябинская область входит в число лидеров в России по женскому предпринимательству.

«Бизнес-форумы - это не только отличная возможность обсудить важные для женщин-предпринимателей вопросы, но и нетворкинг, - рассказала Ольга Третьякова. - Как показывает опыт, после проведения таких мероприятий нередко рождаются новые перспективные проекты или развиваются уже существующие».

Фото: "Территория бизнеса"

предприниматели
Трритория бизнеса
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Отправить новость
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15.03.2021
В понедельник у православных начался Великий пост
Порядка трех с половиной тонн продуктов собрали жители Челябинска в ходе прошедшей 13 марта благо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021
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Митрополит Челябинский и Миасский Григорий, временно управляющий Троицкой епархией, сегодня, 13-г
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021
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В Челябинске контрактами на уборку общественных пространств в Калининском районе заинтересовался
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
13.03.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:43
В понедельник у православных начался Великий пост
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
15.03.2021 09:33
Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 19:30
Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.03.2021 16:37
В Магнитогорске объявлены НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 12:18
В Сосновском районе в ДТП погиб 38-летний мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
14.03.2021 11:53
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13.03.2021 20:54
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:10
В Челябинске с 10 апреля подорожает проезд еще в одной маршрутке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 14:03
Лжеполицейский «развел» пенсионерку из Озерска на полмиллиона рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 13:58
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев нашел выход по утилизации токсичных отходов
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12.03.2021 13:57
Челябинский «Трактор» вылетел из плей-офф
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12.03.2021 13:54
Компанию челябинского миллионера уличили в задержке зарплаты
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12.03.2021 13:33
Еще один брошенный в Челябинске автомобиль отправили на спецстоянку
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12.03.2021 13:09
Челябинск примет чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов
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12.03.2021 12:59
«История хирургии в 2021 году: события и лица»: ЮУГМУ принял участие во всероссийской конференции
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12.03.2021 12:36
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали известного адвоката
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12.03.2021 12:32
Южноуральские газовики за год подключили к газоснабжению около семи тысяч объектов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 12:15
В Усть-Катаве сотрудники агрофирмы «Чурилово» украли семь тонн огурцов и помидоров
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12.03.2021 11:50
Аферистка сменила 25 сим-карт, чтобы уговорить жителя Златоуста перевести ей свои деньги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:48
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой 5,5%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:42
В Верхнем Уфалее обслуживание гидротехнических сооружений вылилось в уголовные дела
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:36
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 54 тысячи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:35
Исторический музей открыл выставку в память о трагедии, случившейся в Челябинской губернии 100 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 11:02
Воспитанники детского дома Копейска погрузились в сладкий мир печенья
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:42
Челябинцы с улицы Котина отстаивают деревья, которые разрешил спилить суд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:38
В Челябинской области собака откусила ребенку губу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:19
Прокуратура обязала чиновников Челябинской области создать безопасные школьные маршруты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:09
Вход в «Таганай» останется бесплатным только для жителей Златоуста и поселка Магнитка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 10:06
КСП Челябинской области выявила признаки некачественного управления деятельностью Регоператора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:59
«Альфа» и «Боевое братство» преподали челябинским школьникам урок мужества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:42
Для киноманов: Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:32
Компания «Интерсвязь» поделится опытом внедрения «Умных технологий» с российскими операторами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.03.2021 09:24
Сегодня пятый день Масленицы - Тещины вечера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 21:09
Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:33
«Челябинск - это флагман российской фотографии» - доказывает новая выставка в Историческом музее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 18:15
Школьница из Златоуста обвинила учителей в причинении ей травмы головы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:59
Начальник отдела полиции по Каслинскому району задержан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:55
В пятницу в Челябинской области мороз, порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
В Челябинской области спасатели километр несли по сугробам пострадавшего в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:26
Власти Челябинска убеждают дорожных подрядчиков нанимать дополнительную технику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:11
В Челябинской области снято ограничение на движение большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 17:00
В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:56
Южноуральцев еще ждут морозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:49
В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Котова распорядилась найти квартиру для инвалида, отказавшегося от ступенькохода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:40
Сравнение 4logist и CRM общей (Битрикс и АМО)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 16:36
Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:56
Областной суд оставил челябинского бизнесмена Павла Вибе за решеткой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:46
Челябинск начнет санитарную очистку города в 20-х числах марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:39
В Еткульском районе активно привлекают население к инициативному бюджетированию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 15:00
Миронов предложил Мишустину запланировать в бюджете средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:54
В Челябинске в троллейбусе умерла пенсионерка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:37
Магнитогорец выманил у троих людей деньги, представившись родственником
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:36
Первый месяц весны в Челябинске согревают театры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:11
РМК в пятый раз проведет конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 14:06
«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:55
Мой питомец - моя ответственность: южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:26
Трое студентов магнитогорского вуза готовятся к конкурсу в Санкт-Петербурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 13:04
В Челябинской области за сутки ковид оборвал жизни восьми южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:53
В Челябинском театре драмы пройдет премьера спектакля «Под одной крышей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:44
 В Челябинске пройдет бесплатный форум для предпринимателей «СберБизнесLive»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:39
В Челябинской области продлено ограничение для движения большегрузов по М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 12:36
В Копейске экипаж Росгвардии попал в ДТП на пути в дом ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:51
«Вы потерпевшая по уголовному делу»: жительницу Карталов развели на деньги лжеполицейские и лженалоговики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:50
В Верхнем Уфалее завели дело о хищении 1,3 миллиона при строительстве очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:41
В Челябинске из-за метели таксисты снова «взвинтили» цены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
В четверг середина Масленицы - Разгуляй
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:38
Вход в нацпарк «Зигальга» с середины марта станет платным, но не для местных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:35
В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:19
Рекультивация челябинской свалки дает плоды: превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 11:06
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты на спектакль «Что творят мужчины?»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:59
Центр отдыха «Евразия» приглашает гостей на Масленицу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:49
Котова будет держать ответ перед депутатами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:39
В Челябинске из-за метели ввели режим «Стихия»: Трамваи следуют без графика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:34
Водители сообщают о проблемах на М-5 в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:28
В Златоусте задержаны гости из соседнего региона с крупной партией мефедрона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:22
ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:14
Челябинские подрядчики бросят основные силы на устранение переметов и заносов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 10:00
В «Ростелекоме» подчеркнули, что этому помогла развитая оптическая инфраструктура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:53
В Челябинске за сутки выпало 61% от месячной нормы осадков, снегопад продолжается
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:46
В Челябинске пройдет операция по спасению обитателей Студенческого карьера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:32
Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:27
Заведующая школьной столовой Фершампенуаза обогатилась за счет родителей учеников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:23
Челябинцам предлагают придумать клички будущим четвероногим полицейским
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
11.03.2021 09:21
В Челябинской области под сокращение могут попасть более 1,6 тысячи работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:56
Названы сроки и объемы инвестиций в строительство детского хирургического корпуса в бору Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:44
Экс-полицейский из Чебаркуля, обвиняемый в сексуальных домогательствах, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:19
Южноуралец пытался уничтожить материалы уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:12
СК: задержанный глава получил взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 17:11
Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:51
В четверг в Челябинской области снег и порывистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:41
В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:31
Полицейские Челябинска ищут новых жертв уличного грабителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:21
В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 16:03
В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей
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10.03.2021 16:01
Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:26
Челябинцы предпочитают голубой: единая социальная карта меняет облик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 15:23
Минздрав Челябинской области опровергает информацию о завышении стоимости закупки медоборудования
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10.03.2021 15:03
ФСБ задержала главу Куяшского поселения
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10.03.2021 15:01
В Челябинске дети и подростки построят из Lego пространство для игр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:41
В Казани открыли мемориальную доску академику Виктору Макееву
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:22
Спасать коллектор копейского Кадровика прибыла «тяжелая артиллерия» из Екатеринбурга
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:03
Юноши из Челябинска стали победителями первенства России по футболу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 14:01
В Карабаше на крыльце дома обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:53
Челябинский полицейский, получивший взятку от риелторов, останется под стражей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:51
Жительница Магнитогорска поставила на поток поставку сильнодействующих веществ из Казахстана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 13:20
Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter за противоправный контент
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:46
В Челябинске с апреля подорожает проезд еще в двух маршрутках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:33
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:21
ММК заработал на повышении энергоэффективности более 260 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:09
Губернатор Алексей Текслер обязал чиновников сообщать в течение суток о склонении к коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:06
Взяточник из администрации Челябинска написал явку с повинной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 12:03
Снег со двора ЖЭУ вывезут, но по заявке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:21
В Челябинской области за сутки умерло 10 человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 11:12
В челябинском городском бору всю зиму незаконно складируют снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:58
ОНФ помог жителю Миасса признать ипотечный долг несуществующим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:46
ЮУЖД объявляет конкурс среди школьников на лучший материал о безопасном поведении на железной дороге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:37
Заместитель Котовой не смог выйти из СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:31
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:14
Наталья Котова распорядилась обезопасить Челябинск от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:10
Житель Октябрьского района избил охранника челябинской «Кубы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 10:05
Начальник отдела полиции по Каслинскому району стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:43
В Челябинской области православное сообщество и историки подпишут соглашение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:36
В трех муниципалитетах Челябинской области затруднен проезд по дорогам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:18
В среду - Тещины блины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
10.03.2021 09:14
Как оплатить отопление без комиссии с помощью сервисов Сбербанка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 22:07
Веб-студия «Web-crazy» сделает сайты для НКО совершенно бесплатно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:22
Анонсы событий и мероприятий на 10 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:18
За девочкой из Нязепетровска, у которой во время лечения в Сочи умерла мама, выехали родные
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 17:04
Южноуралец убил жителя Воронежской области за громкую музыку в машине
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:26
В Челябинской области дорожают продукты питания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:20
Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:19
В Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:14
В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 16:07
Экс-чиновницу челябинского минздрава отпустили из-под домашнего ареста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:56
Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:15
В среду в Челябинской области снег и ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:05
В шести муниципалитетах и на М-5 в Челябинской области сохраняется сложная обстановка на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 15:00
Прокуратура потребовала отменить решение об увеличении зарплаты мэру Миасса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:38
В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:36
В Челябинске парень с девушкой выпрыгнули с пятого этажа жилого дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:26
Кубок губернатора по кикбоксингу остался в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:24
В Магнитогорске выбрали четыре особые территории
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:15
Изменим регион к лучшему: южноуральцы приглашаются к голосованию за проекты своих земляков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:01
Спасатели откопали из-под снега 40-тонную фуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 14:00
Сергей Антипов поздравил жительниц Курчатовского района с 8 Марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:38
Челябинские врачи удалили опухоль беременной пациентке
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 13:25
В Миасс начали прибывать участники этапа Кубка мира по фристайлу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:55
ФАС будет оспаривать решение Арбитражного суда, который оправдал экс-губернатора Дубровского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:50
Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам три миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:42
Агентство «Урал-пресс-информ» дарит билеты на оперу «Риголетто»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 12:04
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:58
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:47
Челябинский кукольный театр переезжает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:42
В Челябинске выступит одаренный французский пианист Люка Дебарг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:37
На трассе под Верхним Уфалеем погибла автоледи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:36
В Чурилово грузовой поезд сбил пьяного мужчину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:34
В Челябинской области продолжает снижаться число выявляемых случаев ковида за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 11:08
Сотрудники Роспотребнадзора Челябинской области награждены за вклад в борьбу с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:56
В Миассе сошли с путей два вагона Учалинского ГОКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:25
Непогода продолжает хозяйничать в южных районах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 10:05
Виталий Паутов поздравил с 8 Марта коллективы детских садов, школ и ДК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:59
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:47
В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 09:39
Настала пора посылать «позыватков»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.03.2021 00:41
В Челябинске сняли видеоролик в поддержку подвергавшихся психологическому насилию женщин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 23:58
В женской колонии Челябинска появилась новая Мисс Весна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:37
Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 19:16
Во вторник в Челябинской области снег и метели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
08.03.2021 18:56
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 5,2 тысячи южноуральцев