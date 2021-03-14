В аварии на М-5 под Чебаркулем один человек погиб и один травмирован

Дети в Сети: «Ростелеком» и минобр провели для южноуральцев родительское собрание по кибербезопасности

Колесник согласился, что Калининский район хоть и не Красная площадь, но снег убирать надо. К делу подключился ОБЭП

Предпринимательниц Челябинской области приглашают на бизнес-девичник

Женщин-предпринимателей Челябинской области приглашают на бизнес-девичник, который организует центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса»).

На девичнике предпринимательницы поговорят о женской энергии, узнают все о стиле деловой женщины и научатся подбирать образ на любой случай. Участницы смогут посетить мастер-класс по кофейной живописи, получить консультации астролога, нумеролога и заглянуть в свое подсознание с помощью метафорических карт.

Женщин научат, как сочетать семью и бизнес.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие бесплатно.

Мероприятие будет проходить в коворкинге «Мой бизнес» (ул. Российская, д. 110, к. 1, первый этаж). Будут соблюдены все профилактические нормы, отметила контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ольга Третьякова.

Для участия в девичнике нужно зарегистрироваться на сайте центра.

В центре отметили, по итогам 2020 года Челябинская область входит в число лидеров в России по женскому предпринимательству.

«Бизнес-форумы - это не только отличная возможность обсудить важные для женщин-предпринимателей вопросы, но и нетворкинг, - рассказала Ольга Третьякова. - Как показывает опыт, после проведения таких мероприятий нередко рождаются новые перспективные проекты или развиваются уже существующие».

Фото: "Территория бизнеса"