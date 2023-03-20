Южноуральские производители молочной продукции решили проблему импортозамещения

Производители кисломолочной продукции Челябинской области почти полностью перешли на отечественные компоненты при производстве йогурта и кефира.

Для решения текущих проблем с обеспеченностью импортными ингредиентами, в частности с заквасками, предприятия–переработчики молока меняют поставщиков, пользуются возможностями параллельного импорта и создают запасы, соблюдая технологические стандарты хранения. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика».

Как сообщили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, на Южном Урале в январе – феврале 2023 года валовой объем производства молока превысил 27 тысяч тонн. Это на полтора процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объемов связан с появлением новых молочных комплексов. Расширению производства способствовала поддержка сельскохозяйственных предприятий со стороны областного и федерального бюджетов.

О том, что южноуральские коровы стали давать больше молока, констатировал и региональный минсельхоз. В области увеличилась молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Она составила 1024 килограмма молока в среднем на буренку. Это на 11 процентов больше, чем за такой же период прошлого года.

Росту продуктивности в молочном животноводстве способствует большой запас качественных кормов и реализация инвестиционных проектов в отрасли. В прошлом году такие проекты реализовали СПК «Коелгинское» имени Шундеева (модернизированы два коровника на 150 голов каждый, построены два телятника в целом на 330 голов), ООО «Совхоз Акбашевский» (запущена первая очередь новой молочной фермы на 400 голов), ООО «Племзавод» (завершён первый этап строительства животноводческого комплекса: ферма на 320 коров с доильным молочным блоком на 72 места), ООО «Предуралье» (модернизация молочно-товарной фермы на 400 голов, строительство доильного молочного блока).

Эти предприятия получили государственную поддержку из областного бюджета на 249,6 миллиона рублей, что позволило им компенсировать 35% затрат на строительные работы.