За 20 лет АНГЦ-1 ММК выпустил более восьми миллионов тонн оцинкованной продукции

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) сообщает, что исполнилось двадцать лет с момента ввода в эксплуатации в цехе покрытий (ныне производство металла с покрытием) первого агрегата непрерывного горячего цинкования.

Запуск АНГЦ-1 был произведен 19 июля 2002 года. Его мощность составляет 500 тысяч тонн продукции в год в рулонах и листах с цинковым и железоцинковым покрытием. В комплексе с агрегатом цинкования были запущены еще два объекта: агрегат поперечной резки и агрегат упаковки рулонов. Стоимость проекта составила около 126 миллионов долларов.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», этот агрегат стал крупнейшим и первым в России, отвечающим всем требованиям мирового уровня. Уникальны и его качественные характеристики. АНГЦ-1 отличает большая производительность и ширина полосы (до 1650 мм). Агрегат, построенный итальянской компанией «Danieli», полностью автоматизирован и содержит ряд специальных технологий, позволяющих получить тонкий оцинкованный автолист высокого качества. Поэтому продукция АНГЦ-1 сразу стала востребована не только в строительной индустрии, которая является основным потребителем оцинкованной продукции, но и отечественными автомобильными предприятиями - из оцинкованного металла столь высокого качества можно штамповать практически любые детали кузовов легковых автомобилей.

«Уже тогда это стало очень перспективным направлением развития мирового и отечественного автопрома, поскольку срок эксплуатации кузовов с цинковым покрытием в пять-шесть раз больше, чем у кузовов без покрытия», - отмечают на предприятии.

В декабре 2002 года Магнитку посетила делегация Волжского автозавода, члены которой познакомились с производством оцинкованного автолиста. В результате этой поездки была достигнута договоренность о поставке опытной партии автолиста на АвтоВАЗ. В январе 2003 года опытная партия в количестве двух вагонов (117 тонн оцинкованного металлопроката) была отгружена автомобилестроителям. Для участия в переработке этого проката, в феврале в Тольятти побывала группа специалистов комбината. Испытания показали, что оцинкованный лист с нового агрегата ММК высокого качества, хорошо штампуется и вполне соответствует основным требованиям АвтоВАЗа. Начались промышленные поставки. Интерес к новой продукции ММК проявили и другие автозаводы страны. В конце февраля 2003 года опытные рулоны оцинкованного автолиста были отправлены в адрес Ульяновского автозавода и Ликинского автобусного завода.

Но основным рынком сбыта оставалась строительная отрасль. Много продукции отправлялось за рубеж. Первые партии оцинкованного рулона с АНГЦ-1 были изготовлены для прибалтийских стран: Эстонии, Латвии и Литвы. Затем пошли заказы для предприятий Израиля, Саудовской Аравии, Ливана, Китая. Оцинкованный металлопрокат шел на строительные конструкции, облицовочные элементы зданий, корпуса бытовой аппаратуры. Всего за два десятилетия работы АНГЦ-1 произвел свыше восьми миллионов тонн оцинкованной продукции.

Отметим, в июле справил юбилей еще один агрегат цинкования Магнитки – 14 июля исполнилось пять лет с момента пуска АНГЦ-3, построенного на площадке листопрокатного цеха № 11. Его производительность составила 360 тысяч тонн оцинкованной продукции в год, преимущественно для нужд строительной индустрии. С его запуском мощности ММК по производству оцинкованного проката выросли почти на 20 процентов до уровня свыше двух миллионов тонн в год, а Группа ММК стала крупнейшим в России производителем оцинковки. Общая стоимость строительства АНГЦ-3 составила шесть миллиардов рублей.

В ноябре того же года на выставке «Металл-Экспо» ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России» за реализацию проекта по строительству АНГЦ №3, который за свою первую пятилетку преодолел отметку в полтора миллиона тонн выпущенной продукции.