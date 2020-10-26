За девять месяцев в Челябинской области введено в эксплуатацию более 790 километров дорог

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству провели первое в седьмом созыве заседание.

«У нас обновился комитет. В его состав вошли люди, которые непосредственно связаны со строительной отраслью, жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством», - рассказал председатель комитета, вице-спикер Олег Голиков.

Парламентарии подвели предварительные работы дорожной отрасли за девять месяцев 2020 года, обсудили развитие транспортной доступности в регионе. С докладом выступил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Дорожные работы в регионе проводятся в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области» с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На 2020 год был утвержден объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Челябинской области на 2020 год в размере 22,5 миллиарда рублей с учетом средств федерального бюджета.

По состоянию на первое октября 2020 года фактически освоено 11,8 миллиарда рублей или 52,5 процента от плана.

«В результате реализации государственных программ Челябинской области за девять месяцев текущего года введено в эксплуатацию более 790 километров автомобильных дорог. На 147,77 километра выполнено устройство выравнивающего слоя покрытия. До конца года планируется выполнить работы на 798,937 километра автомобильных дорог», - пояснил Алексей Нечаев.

Председатель комитета Олег Голиков поинтересовался, как продолжается реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алексей Нечаев ответил, что из общего объема средств на реализацию национального проекта направлены средства в размере 5,3 миллиарда рублей, фактическое выполнение за девять месяцев составило 2,2 миллиарда рублей или 41,5 процента.

«Работы выполнены на 234,93 километра автомобильных дорог», - пояснил Алексей Нечаев и добавил, что плановая протяжённость автомобильных дорог общего пользования составляет 295,10 километра.

Продолжается работа в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области», осуществляется строительство и реконструкция трёх объектов в сельской местности протяжённостью 23,385 километра.

Кроме того, министр добавил, что в августе текущего года проходили контрольные мероприятия по проверке основных объектов, на которых осуществляется ремонт дорог в рамках нацпроекта с участием представителей Общественного совета при ФДА «Росавтодор».

«Рассматривались объекты как прошлого, так и текущего года, входящие в нацпроект. Результаты инспекции федеральная комиссия озвучила на итоговом совещании. Все замечания были зафиксированы представителями регионального проектного офиса, чтобы в дальнейшем исправить выявленные общественниками нарушения», - сказал Нечаев.

Олег Голиков отметил, что с территорий приходит информация о том, что не везде качественно выполняются дорожные работы. Погода в этом году позволяет дорожникам доделать все запланированные работы, но при этом нужно обращать особое внимание и на качество, подчеркнули депутаты.

Депутаты рекомендовали обратить внимание на дороги в сельских поселениях. «Нам поступает множество обращений от граждан по строительству и ремонту дорог в небольших деревнях и поселениях, - отметил заместитель председателя комитета Арман Аракелян. - Для жителей это важная составляющая комфортной жизни на селе, зачастую людям сложно добираться до работы, больниц, магазинов».

Результаты дорожных работ депутаты признали удовлетворительными и выдали министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ряд рекомендаций.

«В частности, необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, запланированных к завершению в текущем году, а также совершенствовать контроль за качеством выполняемых дорожных работ, своевременно принимать технические и организационные меры, направленные на обеспечение устойчивой работы дорожного комплекса в зимний период», - подвел итоги обсуждения вопроса Олег Голиков.

Министерству также рекомендовано в 2021 году акцентировать внимание на транспортной доступности для сельских поселений.

«Еще одной важной темой для обсуждения стали изменения в закон о порядке определения границ прилегающих территорий и территориальное планирование муниципальных образований», - отметил Арман Аракелян.

Кроме того, на заседании принято решение по формированию комиссии на награждение премиями по ЖКХ. В ее состав включены депутаты, имеющие опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства: Александр Мотовилов, Александр Долгушин, Вячеслав Ершов и Дмитрий Клеутин.

Кроме того, была уточнена категория лиц, представляемых к награждению. В целях исключения коррупциогенных факторов в кандидаты не может быть представлен федеральный государственный гражданский служащий, государственный гражданский служащий Челябинской области или муниципальный служащий. Материалы по кандидатам для рассмотрения комиссией принимаются до первого декабря 2020 года.