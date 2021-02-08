За неделю более 600 челябинцев расстались со статусом безработных

Число безработных жителей Челябинска продолжает снижаться. За прошедшую неделю с этим малоприятным статусом расстались 609 горожан.
О ситуации на рынке труда южноуральской столицы сегодня, восьмого февраля, сообщил руководитель аппарата городской мэрии Валерий Смирнов.
«С первого января по настоящее время число безработных в Челябинске снизилось на три тысячи 423 человека», - доложил чиновник обстановку.
Вместе со снижением безработицы в областном центре продолжает увеличиваться число самозанятых граждан. За минувшую неделю число таковых выросло на 313 человек (с первого января статус самозанятого приобрели в общей сложности тысяча 427 жителей Челябинска).