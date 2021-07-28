28.07.2021
Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ
28.07.2021
Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
28.07.2021
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
28.07.2021
Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
21.07.2021
60% сотрудников Сбера в Челябинской области вакцинировались от COVID-19
14.07.2021
Как получить подарки Сбера при оформлении выплаты на детей от государства
06.07.2021
Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на «Иннопроме»
01.07.2021
Южноуральцы страхуют свои квартиры и дома в «Сбербанк страхование»
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021