Один из участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) итальянский независимый журналист Андреа Лучиди отметил высочайшую организацию мероприятия и рассказал, что бизнесмены из Италии опасаются давать комментарии СМИ, так как боятся репрессий на родине.

По словам Лучиди, он приехал на ПМЭФ впервые. На мероприятии он встретил итальянских бизнесменов, но они отказались от комментариев, опасаясь преследования со стороны своего правительства.

Помимо представителей Италии, в ПМЭФ принимают активное участие делегации стран БРИКС и представители всех регионов России, включая новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Хоть журналист и является гражданином «недружественной» Италии, он отметил, что коллеги из других государств – таких, как Индия и Китай – относятся к нему хорошо. На форуме созданы все условия для работы журналистов, есть ноутбуки и принтеры, для прессы предусмотрен отдельный сектор.

«Интересно отреагировала на мероприятие итальянская государственная газета La Respubblika, которая в своей статье указала, что форум в Петербурге не является чем-то важным, площадка его пустует. Но это не так, людей здесь очень много», - сказал Андреа Лучиди, добавив, что вопросы контрнаступления Украины на форуме не обсуждались.

Независимый журналист Андреа Лучиди объективно пишет о военном конфликте на Донбассе. Из-за своей невыгодной для стран Запада позиции он подвергся гонениям со стороны спецслужб Италии. Репортёр также постоянно получает угрозы от украинских националистов.