Надежда своим братьям

Судьба словно заранее готовила ее стать одним из ярких символов спецоперации на Украине, дав символическое имя Надежда, говорящую фамилию Солдатенкова, славянскую внешность и несгибаемый характер, работу медсестры, а еще подарила горячо любимого младшего брата, ставшего военным. Начав помогать ему и его товарищам, она, сама того не желая, открыла свой личный фронт, объединив людей, готовых всеми доступными способами помогать тем, кто оказался «за ленточкой».

«Здравствуйте! Начнём с того, что мне 42 года, у меня трое детей в возрасте от трех до 21-го года, работаю медицинской сестрой в отделении анестезиологии и реанимации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии», - начинает рассказ Надежда о себе, о том, как начала создавать движение в Челябинске, с какими проблемами столкнулась, как их преодолевала и что ею движет.

«День 24 февраля 2022 года перевернул мою жизнь с ног на голову. Мой родной брат - военный, и на тот момент он уже несколько месяцев находился на учениях в приграничных районах, в непосредственной близости от Украины. Приказ о начале СВО выбил меня из колеи, я ничего не смыслю в политике, но для меня уже в тот момент стало понятно, что жить как прежде мы никогда уже не будем.

Первые пять дней с объявления СВО мой брат не выходил на связь, в голову лезли самые страшные мысли, смотреть новости не было сил, я плакала, отказывалась от еды, каждый день ходила в церковь, стояла на коленях и просила Бога отвести от него все невзгоды… Я ходила, как тень, и, как мне казалось, потихоньку сходила с ума … от бессилия, от незнания, чем я могу ему помочь и от непонимания, что происходит вокруг.

Мой брат младше меня на несколько лет, и так как мы росли в многодетной семье, многие обязанности по уходу за ним и его воспитанию ложились на мои плечи. И тогда, и сейчас я скорее испытывала к нему материнскую любовь, нежели сестринскую, он мне до сих пор как сын.

Через пять долгих дней брат позвонил в три часа ночи … я не узнала его голос … обреченный, отрешенный, без малейшей надежды на то, что удастся выбраться оттуда живым, он просто говорил ничего не значащие фразы в трубку безжизненным голосом. Я как могла старалась его поддержать, приободрить, подобрать какие-то нужные слова, вселить в него уверенность, что все будет хорошо, он выполнит все поставленные задачи и вернётся, обязательно вернётся домой, живым и здоровым. Положив трубку, я проревела несколько часов.

Зная своего брата стойким, позитивным, смелым и решительным человеком, я сделала вывод, что там, где он находится, происходит что-то из ряда вон выходящее.

Две недели я провела в депрессии, я не понимала, что мне делать и как жить дальше, чем я могу ему помочь. Я по крупицам начала собирать информацию о том, что происходит на фронте, через своих многочисленных знакомых военнослужащих (10 лет я прожила в военном городке, поэтому информация приходила достоверная). Я поняла, что ребятам там нужна помощь, нужна реальная моральная и материальная поддержка, и как только я это осознала, тут же приняла решение, что буду ее оказывать.

В жизни я - человек действия, раз решение принято, значит задуманное нужно воплощать в жизнь, причём немедленно. Я узнавала у парней, в чем они нуждаются (хотя они очень стеснялись, да и что говорить, побаивались говорить о том, что им чего-то не хватает), покупала на половину своей зарплаты необходимое и отправляла эти крохотные посылочки на фронт.

Конечно, этой помощи катастрофически не хватало, и я начала привлекать к ней своих коллег, друзей, родственников и знакомых, кто-то отзывался и помогал, приносил продукты, одежду, медикаменты, средства личной гигиены, кто-то ссылался на то, что министерство обороны полностью обеспечивает нашу армию и достучаться до них было невозможно, кто-то проявлял откровенную агрессию в отношении СВО и таких людей я обходила стороной.

Помимо этого, я начала обращаться в организации нашего города с просьбой о помощи военнослужащим, беженцам с территории Украины. К концу марта мне удалось отправить мой первый серьезный груз на 400 000₽ в Белгородскую область.

Поездки по организациям и личные обращения к знакомым отнимали много времени, и я задумалась о том, как затрачивая меньше времени, приносить пользу большему количеству солдат (на тот момент у меня было одно подшефное подразделение бойцов, в котором находился мой брат). А ведь я понимала, что их там тысячи, а поддержать и обогреть хотелось каждого.

Тогда я решила создать чат в Телеграмм, куда пригласила своих родственников и самых близких знакомых, которые знали меня лично и доверяли тому, что я делаю.

Знакомые помогали сами, приглашали своих знакомых в чат, и потихоньку дело пошло на лад: у нас стали увеличиваться сборы, о нашем чате стало узнавать все больше людей, но и количество просьб стало тоже увеличиваться (под наше крылышко стали проситься и другие подразделения), начали обращаться родственники военнослужащих с просьбой помочь их мужьям, сыновьям, братьям, отцам.

Я понимала, что отказать им мы не имеем морального права, поддержать их обязаны, хоть и не всегда получается отработать заявку целиком. Сейчас у нас более двух тысяч помощников. Но самое ценное в нашем волонтерстве - это обратная связь от бойцов! Когда они получают наши посылки, трепетно их распаковывают, читают письма, вытирают украдкой скупую мужскую слезу, от того, что понимают, что они нам нужны, что мы их ждём домой, что мы рядом, что на нас можно положиться.

Высшая награда для меня за эту работу - улыбка парней, их счастливые глаза, их расправленные плечи, их СПАСИБО!!!

Когда они присылают фото, видео, голосовые сообщения с благодарностью нашей группе, я реву от переполняющих меня эмоций, от того, что день прожит не зря…

Постепенно у нас сформировалась команда, которая помогает мне в этом замечательном деле - это люди доброй воли, которые отдают своё личное время во имя добрых дел! Во имя наших Защитников! Во имя нашей Родины!

Основное направление в нашем движении - сплотить как можно больше людей в любви к своей стране, поддержке своей армии, встать плечом к плечу ради нашей общей Победы! Ведь как мы знаем, во все времена надежный тыл - залог Победы! Только если народ един, страна по-настоящему сильна!

В нашем чате объединяются люди с разными возможностями и способностями, настоящие патриоты своей страны! Помимо сбора средств на технику, инструменты, медикаменты и тёплую одежду для бойцов, у нас сформировалось ещё несколько направлений: плетение маскировочных сетей для фронта, вязание носков, жилетов, шерстяных поясов, пошив одежды на фронт, моральная поддержка бойцов: дети рисуют рисунки, женщины пишут письма. Работаем мы в основном с Белгородским направлением, но по необходимости отправляем помощь в Луганскую, Херсонскую область, Запорожье, и другие регионы проведения СВО.

В настоящий момент нашей группой оказано помощи около пяти миллионов рублей: сюда входит сбор денежных средств в чате, помощь от спонсоров, натуральная помощь, которую приносят люди в пункты сбора.

Хочу поблагодарить всех людей, которые откликаются на наш призыв объединиться и помогать фронту, мою команду, всех до единого участников нашего чата, администрацию города Челябинска, главное управление молодежной политики Челябинской области, депутатов Государственной Думы, журналистов, спонсоров из частного бизнеса, наших женщин-рукодельниц и всех остальных участников нашего общего дела».