Почему англосаксонский мир притягательнее русского

Эта аналитическая статья показалась нам интересной для понимания разницы между нами, Россией, и ими, коллективным Западом. Иногда полезно – вот так без прикрас осознать свою линию поведения в отношении братских народов, только осознать – это одно, пожалуй, приходит время эту линию поведения менять, причем кардинально. Одним словом, есть над чем поразмыслить.

Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо от запланированного времени пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, и в Африке, и в Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это видно на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за времена «русского ига», не поддается осмыслению привычными сегодня нормами инвестиций на душу населения.

Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все это сыпалось на местное, только что вытащенное из баронских курятников население, как из рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний раз. Впрочем – как всегда, как везде. И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации, урбанизации и прочей ***ации, местное лапотное население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в столицу только для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-накормленное-выученное на артистов-художников-искусствоведов за счет «оккупантов», начало сравнивать жизнь на своем хуторе и в соседней русской деревне. И как-то так оказалось, что в исконной русской деревне - после 50 лет непрерывной помощи братским советским народам - не оказалось и десятой доли тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и братьев».

— И это – метрополия??? – ужаснулась тусовка советских национально-братских народов. - Да у нас в сто раз богаче!!! А это значит, что мы в сто… нет в тыщу раз умнее и круче этой забитой, грязной рашки…

А в это время…

Да и не только в это, а вообще во все времена и на всех континентах англосаксы, приходя на какую-либо территорию, первое, что делали, это опускали местное население ниже плинтуса. Ниже своего плинтуса. Где путем обмена земель и золота на зеркальца и погремушки, где путем кропотливого и благородного грабежа, где путем честных инвестиций, превращающихся по ходу дела в нечестное рейдерство, они деловито и споро перетаскивали ресурсы колоний в метрополию. И тоже строили! Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города… НО – у себя!

И обобранные аборигены, сравнивая свою разгромленную историческую родину с сияющими высотами англосаксонской метрополии невооруженным глазом видели разницу между собой - убогими - и Англосаксами Великими, что автоматически снимало вопрос о том, кто умнее и круче.

Исходя из вышесказанного, легко диагностируется типовая ошибка русской цивилизации, повторяющаяся раз за разом из века в век – а именно – искусственный дисбаланс в инвестициях в собственную и сопредельные территории.

Можно ли строить на территории «братских народов»? Конечно, можно. Только неизменно соблюдая пропорции: на одну школу там – 10 – у себя дома. На одну проложенную тропинку – в колонии, три автобана – в метрополии. Причем два из которых – за счет ресурсов, изъятых в этой самой колонии. И вот такая нехитрая арифметика уже через одно поколение даст потрясающие плоды – никто из «братских народов» уже не станет называть русских рабами, а себя – избранными. Потому что будут четко понимать – избирают именно рабов. А родственников – не выбирают. Они – какие есть. Такие, каких бог дал…И если что – все претензии – к нему…

И-и-и-и.. не торопитесь называть меня русским националистом. Вы же не считаете националистами демократов Черчиля и Обаму… А я просто прилежно их цитирую.. только с переводом на русский…

Не кормить и пороть! Американский рецепт любви народов

— Почему они (украинцы) нас (российских) не любят? — дежурный вопрос в моей личке.

— 250 млрд долларов, — уже механически овечаю я.

— Что 250 млрд? — недоумевает собеседница.

— Россия за 10 лет безвозмездно помогла Украине на эту сумму…

— Ну и что? — поднимает градус недоумения моя визави

— Ну и всё! — отрезаю я, — помогали-помогали и вырастили таким образом капризного инфантильного дитятю, которому уже 23, а он все под себя гадит…-

— А что же нам было делать? Бросить и забыть? Жалко! Свои всё-таки!

— Пороть надо было…

— Это как?

— А вот как США. Обратите внимание — какой полный и абсолютный одобрямс их действиям во всем мире!

А все ведь очень просто — США — грамотный воспитатель! Никому ничего не прощает, в угол ставит без учета заслуг и возраста за любую шалость, и самое главное — никогда — бесплатно. Взял два — отдашь четыре. Но, чтобы взять, еще и попляшешь, и песенку споешь, причем не дежурную, а до седьмого пота… И не дай бог в этой песне хоть слово забудешь или перепутаешь… Индейцы вон никак не могли запомнить, и где они сейчас? Остались только те, кто твердо усвоил — Большой Брат всегда прав!

Также и в Европе. Сколько бы не шкодили любвеобильные янки на оккупированной Германии, все равно дурная слава про 100 млн изнасилованных немок — исключительно российская. А почему? А потому что в Германии до сих пор 20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена немцы считают благом, а штурм Берлина — величайшим варварством…

И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их городов по очень простой причине: не будешь благодарен — прилетит еще… и потом еще…и так до установления полной и абсолютной благодарности…

А русские положили за Щастье болгарское больше миллиона своих жизней — и в результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России. Ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за что — они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И болгары знают — один неосторожный “мяу” — и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро — смотрят — нет, пока еще не в каменном, СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки!

Да что там иностранцы! Россия-матушка умудрилась даже у себя вырастить целую нацию искренне ненавидящих её людей. И ненавидят они её по той же простой причине — один раз получив что-то на халяву, человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, будет считать, что даритель чем-то ему обязан и будет требовать халяву, как наркоман дозу — во все увеличивающихся количествах. И вот сейчас в России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но почему-то называющие себя интеллигентами, ненавидят это государство также, как любой паразит ненавидит свою жертву. Искренне и до сладостных колик в желудке. Но при этом жрать требуют исправно!

И, возвращаясь к Украине, россияне, поймите правильно, Вы ДЛЯ НИХ стали агрессорами не тогда, когда вернули себе Крым, а тогда, когда начали платить эти треклятые 250 миллиардов! И будете всегда, пока будете хоть кому-то хоть что-то делать “просто так”. Ибо даже в самой порядочной семье самый балованный дитяти вырастает в самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про геополитику.

Так что читайте Макаренко! Он четко описал процесс строительства нормальных межгосударственных отношений. И смотрите на американцев — они постоянно применяют его теорию на практике. Правда, только первую главу, но и этого, как видите, для всемирной любви вполне хватает. Чего и вам желаю.

И это…

Прекратите вестись на «братский народ»… Иногда можно позволить себе быть циничными.

Помните чисто женскую присказку: Любовь придумали мужчины, чтобы не платить за секс?…

Так вот «братский народ» придумали жулики, чтобы не отдавать долги…

Можете распространять эту краткую статью — как рецепт всеобщей любви народов…

ИСТОЧНИК:cont.ws