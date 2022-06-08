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08.06.2022 10:07

Почему англосаксонский мир притягательнее русского

Эта аналитическая статья показалась нам интересной для понимания разницы между нами, Россией, и ими, коллективным Западом. Иногда полезно – вот так без прикрас осознать свою линию поведения в отношении братских народов, только осознать – это одно, пожалуй, приходит время эту линию поведения менять, причем кардинально. Одним словом, есть над чем поразмыслить.

Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо от запланированного времени пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, и в Африке, и в Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это видно на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за времена «русского ига», не поддается осмыслению привычными сегодня нормами инвестиций на душу населения.

Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все это сыпалось на местное, только что вытащенное из баронских курятников население, как из рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний раз. Впрочем – как всегда, как везде. И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации, урбанизации и прочей ***ации, местное лапотное население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в столицу только для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-накормленное-выученное на артистов-художников-искусствоведов за счет «оккупантов», начало сравнивать жизнь на своем хуторе и в соседней русской деревне. И как-то так оказалось, что в исконной русской деревне - после 50 лет непрерывной помощи братским советским народам - не оказалось и десятой доли тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и братьев».

— И это – метрополия??? – ужаснулась тусовка советских национально-братских народов. - Да у нас в сто раз богаче!!! А это значит, что мы в сто… нет в тыщу раз умнее и круче этой забитой, грязной рашки…

А в это время…

Да и не только в это, а вообще во все времена и на всех континентах англосаксы, приходя на какую-либо территорию, первое, что делали, это опускали местное население ниже плинтуса. Ниже своего плинтуса. Где путем обмена земель и золота на зеркальца и погремушки, где путем кропотливого и благородного грабежа, где путем честных инвестиций, превращающихся по ходу дела в нечестное рейдерство, они деловито и споро перетаскивали ресурсы колоний в метрополию. И тоже строили! Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города… НО – у себя!

И обобранные аборигены, сравнивая свою разгромленную историческую родину с сияющими высотами англосаксонской метрополии невооруженным глазом видели разницу между собой - убогими - и Англосаксами Великими, что автоматически снимало вопрос о том, кто умнее и круче.

Исходя из вышесказанного, легко диагностируется типовая ошибка русской цивилизации, повторяющаяся раз за разом из века в век – а именно – искусственный дисбаланс в инвестициях в собственную и сопредельные территории.

Можно ли строить на территории «братских народов»? Конечно, можно. Только неизменно соблюдая пропорции: на одну школу там – 10 – у себя дома. На одну проложенную тропинку – в колонии, три автобана – в метрополии. Причем два из которых – за счет ресурсов, изъятых в этой самой колонии. И вот такая нехитрая арифметика уже через одно поколение даст потрясающие плоды – никто из «братских народов» уже не станет называть русских рабами, а себя – избранными. Потому что будут четко понимать – избирают именно рабов. А родственников – не выбирают. Они – какие есть. Такие, каких бог дал…И если что – все претензии – к нему…

И-и-и-и.. не торопитесь называть меня русским националистом. Вы же не считаете националистами демократов Черчиля и Обаму… А я просто прилежно их цитирую.. только с переводом на русский…

Не кормить и пороть! Американский рецепт любви народов

— Почему они (украинцы) нас (российских) не любят? — дежурный вопрос в моей личке.

— 250 млрд долларов, — уже механически овечаю я.

— Что 250 млрд? — недоумевает собеседница.

— Россия за 10 лет безвозмездно помогла Украине на эту сумму…

— Ну и что? — поднимает градус недоумения моя визави

— Ну и всё! — отрезаю я, — помогали-помогали и вырастили таким образом капризного инфантильного дитятю, которому уже 23, а он все под себя гадит…-

— А что же нам было делать? Бросить и забыть? Жалко! Свои всё-таки!

— Пороть надо было…

— Это как?

— А вот как США. Обратите внимание — какой полный и абсолютный одобрямс их действиям во всем мире!

А все ведь очень просто — США — грамотный воспитатель! Никому ничего не прощает, в угол ставит без учета заслуг и возраста за любую шалость, и самое главное — никогда — бесплатно. Взял два — отдашь четыре. Но, чтобы взять, еще и попляшешь, и песенку споешь, причем не дежурную, а до седьмого пота… И не дай бог в этой песне хоть слово забудешь или перепутаешь… Индейцы вон никак не могли запомнить, и где они сейчас? Остались только те, кто твердо усвоил — Большой Брат всегда прав!

Также и в Европе. Сколько бы не шкодили любвеобильные янки на оккупированной Германии, все равно дурная слава про 100 млн изнасилованных немок — исключительно российская. А почему? А потому что в Германии до сих пор 20 военных баз США. Поэтому бомбежку Дрездена немцы считают благом, а штурм Берлина — величайшим варварством…

И японцы неимоверно благодарны за атомную бомбардировку их городов по очень простой причине: не будешь благодарен — прилетит еще… и потом еще…и так до установления полной и абсолютной благодарности…

А русские положили за Щастье болгарское больше миллиона своих жизней — и в результате Болгария ВО ВСЕХ войнах воевала против России. Ибо непонятно за что благодарить русских? Вот американцев есть за что — они за 10 лет загнали болгар туда, откуда Россия их вытаскивала 70. И болгары знают — один неосторожный “мяу” — и проснутся вообще в каменном веке! И вот просыпаются они каждое утро — смотрят — нет, пока еще не в каменном, СПАСИБО АМЕРИКЕ! Чмоки-чмоки!

Да что там иностранцы! Россия-матушка умудрилась даже у себя вырастить целую нацию искренне ненавидящих её людей. И ненавидят они её по той же простой причине — один раз получив что-то на халяву, человек никогда не будет благодарен дарителю, а наоборот, будет считать, что даритель чем-то ему обязан и будет требовать халяву, как наркоман дозу — во все увеличивающихся количествах. И вот сейчас в России люди абсолютно никчемные, никому не нужные и нигде не востребованные, сидящие исключительно на государственной шее, но почему-то называющие себя интеллигентами, ненавидят это государство также, как любой паразит ненавидит свою жертву. Искренне и до сладостных колик в желудке. Но при этом жрать требуют исправно!

И, возвращаясь к Украине, россияне, поймите правильно, Вы ДЛЯ НИХ стали агрессорами не тогда, когда вернули себе Крым, а тогда, когда начали платить эти треклятые 250 миллиардов! И будете всегда, пока будете хоть кому-то хоть что-то делать “просто так”. Ибо даже в самой порядочной семье самый балованный дитяти вырастает в самого гнусного паразита. Что уж тут говорить про геополитику.

Так что читайте Макаренко! Он четко описал процесс строительства нормальных межгосударственных отношений. И смотрите на американцев — они постоянно применяют его теорию на практике. Правда, только первую главу, но и этого, как видите, для всемирной любви вполне хватает. Чего и вам желаю.

И это…

Прекратите вестись на «братский народ»… Иногда можно позволить себе быть циничными.

Помните чисто женскую присказку: Любовь придумали мужчины, чтобы не платить за секс?…

Так вот «братский народ» придумали жулики, чтобы не отдавать долги…

Можете распространять эту краткую статью — как рецепт всеобщей любви народов…

ИСТОЧНИК:cont.ws

США
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Украина
Евросоюз
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07.06.2022 10:46

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

07.06.2022 10:44

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

07.06.2022 10:43

Юбилей «Комсомолки»

07.06.2022 10:41

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

07.06.2022 10:13

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%

07.06.2022 08:27

«Медовая Троица» в деревеньке!

06.06.2022 20:12

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького

06.06.2022 19:29

Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке

06.06.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня

06.06.2022 18:33

Антикризисный протокол для участников закупок. Что предлагает рынок?

06.06.2022 17:52

В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования

06.06.2022 17:05

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

06.06.2022 16:25

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека

06.06.2022 16:20

В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов

06.06.2022 16:09

В Аргаяше задержана сотрудница банка

06.06.2022 15:39

На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров

06.06.2022 15:36

В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников

06.06.2022 15:34

Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов

06.06.2022 15:33

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06.06.2022 15:19

Миасс примет российский этап эндуро-серии

06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях

06.06.2022 14:42

В Челябинске наградили победителей фотокросса «Мой любимый город»

06.06.2022 14:11

Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022 13:32

В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения

06.06.2022 12:41

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022 12:15

Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

06.06.2022 12:03

Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

06.06.2022 12:00

Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты

06.06.2022 11:56

Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

06.06.2022 11:46

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца

06.06.2022 11:45

Проезжую часть возле Шершневского водохранилища ждет новая жизнь

06.06.2022 11:43

Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка

06.06.2022 11:41

Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров

06.06.2022 11:40

В Челябинской области стартует международный фестиваль джаза «Какой удивительный мир»

06.06.2022 11:15

Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска

06.06.2022 11:09

В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году

06.06.2022 10:38

Повышение МРОТ повлияет на размер больничных и декретных

06.06.2022 10:36

В Челябинске процветает несанкционированная торговля

06.06.2022 10:35

После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды

06.06.2022 10:34

Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов

06.06.2022 10:32

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном

06.06.2022 10:14

На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор

06.06.2022 10:04

Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

06.06.2022 10:02

Прогноз погоды на лето на Южном Урале

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

05.06.2022 21:17

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

05.06.2022 20:52

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске