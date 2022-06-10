Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

Американская администрация назвала «фиктивным» суд в Донецке над тремя иностранными наёмниками, воевавшими на Донбассе на стороне ВСУ. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его страна «озабочена» вынесением смертного приговора. При этом Вашингтон призывает почему-то Россию, а не ДНР «уважать нормы гуманитарного права».

«Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном «судебном процессе» и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», - так руководитель американского внешнеполитического ведомства сформулировал позицию Белого дома на своей страничке в соцсети.

Суд Донецкой народной республики в минувший четверг приговорил двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима к смертной казни через расстрел. Их обвинили в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наёмников. Они за денежное вознаграждение участвовали в боях на стороне Украины и были взяты в плен. Ранее российские военные, а также представители ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что на наёмников не распространяются нормы Женевской конвенции о военнопленных, с точки зрения правил ведения войны такие люди являются обыкновенными уголовниками.

В Генпрокуратуре ДНР уточнили, что иностранцам инкриминировались статьи Уголовного кодекса ДНР «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Наёмничество». Председатель судебной коллегии после оглашения приговора объявил, что осуждённые имеют право на помилование. Они также в течение месяца могут обжаловать вынесенный им приговор.