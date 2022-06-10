10.06.2022
За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один
10.06.2022
Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны
10.06.2022
Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог
10.06.2022
Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
10.06.2022
Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи
10.06.2022
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам
10.06.2022
Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи
10.06.2022
Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР
09.06.2022
Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс
09.06.2022
Пленный из ВСУ: На нас просто забили
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022